Жильцы пятиэтажки в Тбилиси эвакуированы из-за пожара

28 марта 2021, 14:43

Спасатели в Тбилиси эвакуировали жильцов пятиэтажного дома из-за пожара в одной из квартир. Пожар потушен.

Пожар на последнем этаже пятиэтажного дома на проспекте Пекина в Тбилиси произошел сегодня, сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

По данным спасателей, существовала опасность распространения огня на соседние квартиры, и жильцы дома, в том числе дети, были эвакуированы.

"Сотрудникам Службы по управлению чрезвычайными ситуациями удалось вовремя локализовать возгорание и впоследствии полностью его потушить", - цитирует сообщение ведомства "Sputnik Грузия".

Пожар произошел в квартире, в которой находилась семья, включая двух малолетних детей. Им удалось покинуть дом. В результате пожара сгорела квартира, люди не пострадали, информирует "Новости-Грузия".

Информации о том, вернулись ли эвакуированные жильцы в свои квартиры, к 14.42 мск не поступало.