28 марта 2021, 14:43

Жильцы пятиэтажки в Тбилиси эвакуированы из-за пожара

Спасатели в Тбилиси эвакуировали жильцов пятиэтажного дома из-за пожара в одной из квартир. Пожар потушен.

Пожар на последнем этаже пятиэтажного дома на проспекте Пекина в Тбилиси произошел сегодня, сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

По данным спасателей, существовала опасность распространения огня на соседние квартиры, и жильцы дома, в том числе дети, были эвакуированы.

"Сотрудникам Службы по управлению чрезвычайными ситуациями удалось вовремя локализовать возгорание и впоследствии полностью его потушить", - цитирует сообщение ведомства "Sputnik Грузия".

Пожар произошел в квартире, в которой находилась семья, включая двух малолетних детей. Им удалось покинуть дом. В результате пожара сгорела квартира, люди не пострадали, информирует "Новости-Грузия".

Информации о том, вернулись ли эвакуированные жильцы в свои квартиры, к 14.42 мск не поступало.

Примечание:

"60 человек эвакуированы из-за пожара в краснодарской многоэтажке", "Жильцы многоэтажки эвакуированы в Анапе из-за пожара", "Жители ставропольской девятиэтажки вернулись в квартиры после пожара".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

28 марта 2021, 13:50

28 марта 2021, 12:58

28 марта 2021, 12:35

28 марта 2021, 11:44

28 марта 2021, 11:30

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи