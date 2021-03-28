28 марта 2021, 14:43
Жильцы пятиэтажки в Тбилиси эвакуированы из-за пожара
Спасатели в Тбилиси эвакуировали жильцов пятиэтажного дома из-за пожара в одной из квартир. Пожар потушен.
Пожар на последнем этаже пятиэтажного дома на проспекте Пекина в Тбилиси произошел сегодня, сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
По данным спасателей, существовала опасность распространения огня на соседние квартиры, и жильцы дома, в том числе дети, были эвакуированы.
"Сотрудникам Службы по управлению чрезвычайными ситуациями удалось вовремя локализовать возгорание и впоследствии полностью его потушить", - цитирует сообщение ведомства "Sputnik Грузия".
Пожар произошел в квартире, в которой находилась семья, включая двух малолетних детей. Им удалось покинуть дом. В результате пожара сгорела квартира, люди не пострадали, информирует "Новости-Грузия".
Информации о том, вернулись ли эвакуированные жильцы в свои квартиры, к 14.42 мск не поступало.
"60 человек эвакуированы из-за пожара в краснодарской многоэтажке", "Жильцы многоэтажки эвакуированы в Анапе из-за пожара", "Жители ставропольской девятиэтажки вернулись в квартиры после пожара".
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