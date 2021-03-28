Восстановлена подача электроэнергии жителям Абхазии

28 марта 2021, 12:58

Энергетики отчитались о восстановлении подачи электричества жителям районов Абхазии, которые остались без света после аварии на высоковольтной линии в России.

Как писал "Кавказский узел", сегодня подача электричества в Сухумский, Гудаутский и часть Гагрского районов Абхазии была приостановлена в связи с аварией в энергосистеме России.

Жители Абхазии регулярно сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии. С 11 декабря 2020 года республика начала получать переток из России из-за увеличивающегося дефицита электроэнергии в связи с падением уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС. В конце декабря 2020 года жители Сухума жаловались, что энергоснабжение отключается ежедневно. Компания "Черноморэнерго" заявила, что проблемы с подачей электроэнергии с нелегальными подключениями оборудования для майнинга криптовалют.

Все восстановительные работы на воздушной линии "Псоу 220" завершены, подача электроэнергии возобновлена, привел сегодня слова руководителя "Черноморэнерго" Михаилс Логуа "Sputnik Абхазия".

Энергоснабжение Абхазии с территории России восстановлено по аварийной схеме, говорится сегодня в сообщении на странице компании "Черноморэнерго" в Facebook. "Так как объем поступаемой электроэнергии по воздушной линии "Псоу" ниже нормы, пришлось увеличить ее... объём по воздушной линии Кавкасиони", - отметила энергетики. Они указали, что "возможность повторного отключения сохраняется" и попросили жителей Абхазии экономить электроэнергию.