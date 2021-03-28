Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты ЮВО. Фото пресс-службы Минобороны России. https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/news/more.htm?id=12351238@egNews

28 марта 2021, 11:44

Войска химзащиты провели учения на Ставрополье

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты отработали навыки ликвидации последствия вирусной атаки на полигоне в Ставропольском крае.

Учения специалистов подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа прошли на полигоне Серноводский.

Военные подразделения радиационной, химической и биологической защиты на учениях ликвидировали последствия вирусной атаки, применив новейшие универсальные станции специальной обработки АРС-14КМ, сообщило сегодня Минобороны России на своем сайте.

По замыслу учений, информация об угрозе распространения опасной вирусной инфекции поступила от дежурных служб на пункт управления подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Военнослужащие выполнили разведку, а затем, используя авторазливочные станции АРС-14КМ, провели дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию личного состава, вооружения, военной техники и обеззараживание участков местности в условной чрезвычайной ситуации, информировали военные.

По данным ведомства, в учениях приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц спецтехники.

АРС-14КМ - авторазливочная станция нового поколения, с современными тактико-техническими характеристиками. В комплектность авторазливочной станции входит душевая установка для помывки личного состава. Она может применяться при ликвидации пожаров и аварий организациями МВД, МЧС и другими структурами, исходя из функциональных возможностей станции, говорится в справке агентства "Оружие России". 

Напомним, эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. О том, что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, говорится в справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Кавказский узел" также писал, что в августе 2020 года военнослужащие из Ставропольского края и Карачаево-Черкесии провели учения по противодиверсионной обороне по пути на полигон в Астраханской области, сообщили сегодня военные.

Примечание:

"Маневры на юге России обозначили угрозы военных конфликтов у ее границ", "Учения мотострелков прошли в Чечне", "Более 3 тысяч военных приступили к учениям на Северном Кавказе".

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