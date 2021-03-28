Медработник держит пробирки с кровью. Фото пресс-службы администрации Волгоградской области. https://www.volgograd.ru/news/336379/

28 марта 2021, 08:20

Более 2800 жителей Волгоградской области сдали кровь для антиковидной плазмы

Специалисты волгоградского центра крови передали в инфекционные госпитали 665 литров антиковидной плазмы, изготовленной из крови переболевших пациентов, для лечения зараженных COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2020 года пациенты и их родственники заявили, что в Волгоградской области не хватает плазмы с антителами к COVID-19, а искать доноров приходится по объявлениям. Переливание больным COVID-19 плазмы крови от переболевших доноров облегчает процесс выздоровления, указали волгоградские врачи. 

Кровь для изготовления антиковидной плазмы сдали 2820 жителей Волгоградской области, ранее перенесших коронавирусную инфекцию, сообщила 27 марта пресс-служба администрации Волгоградской области. Из крови доноров изготовили 2405 доз, или 665 литров антиковидной плазмы, она передана в инфекционные госпитали для лечения зараженных COVID-19, говорится в сообщении на сайте администрации региона.

"От одного донора берут 450 миллилитров крови, из которой после переработки получают от 250 до 270 мл лечебной дозы антиковидной плазмы", - пояснил сотрудник пресс-службы. "Плазма переливается с учетом группы крови донора и реципиента. Срок подготовки от сбора крови до выдачи сыворотки составляет в среднем четверо суток", - процитировали его "Новости Волгограда". По его словам, случаев ухудшения состояния пациентов в связи с переливанием антиковидной плазмы в Волгоградской области  зафиксировано не было.

По данным на 27 марта, в Волгоградской области выявлено 119 зараженных коронавирусом за сутки, пять пациентов скончались. Всего в регионе за период пандемии зарегистрировано 53 159 случаев COVID-19 и 935 смертей, говорится в сообщении на странице оперативного штаба Волгоградской области "ВКонтакте".  В стационарах с симптомами коронавируса лечатся 2148 пациентов, в том числе 13 детей, из них у 1356 пациентов инфекция подтверждена лабораторно.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"59 классов в школах Волгограда закрылись на карантин", "13 школ Волгоградской области закрыты на карантин", "Карантин введен в семи школах Волгоградской области".

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