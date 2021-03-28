Стадион "Фишт" в Сочи. Фото: Автор: Arne Müseler / www.arne-mueseler.com, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84108690

28 марта 2021, 02:18

Мошенники нажились на игре сборной России в Сочи

Болельщики, желавшие приобрести билеты на матч сборных России и Словении на сочинском стадионе "Фишт", столкнулись с мошенниками, которые продавали места на матч по завышенным ценам и с предварительной бронью на подставных сайтах.

Пресс-служба сочинского стадиона "Фишт" в Instagram-аккаунте сообщила о мошенниках, продававших билеты на матч сборных России и Словении, который состоялся 27 марта.

"Канун матча сборных России и Словении омрачился действиями недобросовестных людей, предлагающих гражданам приобрести билеты на матч по завышенной цене и предбронированию посредством подставных сайтов известных билетных операторов, футбольных клубов и стадионов", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой 26 марта.

В сообщении отмечается, что многие из тех, кто оказался обманут при покупке билетов на матч, обратились в администрацию стадиона. "Наш разрывающийся директ - тому подтверждение", - говорится в публикации.

Пресс-служба "Фишта" сделала заявление о том, что "стадион не осуществляет реализацию билетных программ на спортивные мероприятия [...]; стадион не имеет отношения к действиям как сайтов-консьержей, так и официальных сайтов билетных операторов, осуществляющих реализацию билетов; стадион не предоставлял согласия каким-либо физическим или юридическим лицам использовать средства индивидуализации стадиона, в том числе не предоставлял кому-либо право использовать наименование стадиона".

При этом в сообщении также говорится, что "стадион готов оказать правовую и информационную поддержку тем из вас, кто лишился денежных средств в попытке приобрести билет на матч сборных России и Словении на одном из сайтов-посредников".

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словении завершился победой хозяев поля со счетом 2:1. Оба гола за российскую сборную забил Артем Дзюба, единственный гол за сборную гостей - Йосип Иличич, пишет "Газета.ру".

В турнирной таблице Россия находится на первом месте с шестью очками, словенцы - на втором с тремя очками. 30 марта запланирован матч россиян с командой Словакии.

Матч сборных России и Словении прокомментировал автор блога "BERG... man Tbilisi" на "Кавказском узле". "Несмотря на достаточно явные шероховатости в игре, сборная России победила достаточно сильную Словению, и взяла очень важные три очка", - написал он в публикации "Сочи. Россия - Словения: 2-1".

Примечание:

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