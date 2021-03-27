27 марта 2021, 19:45

Транспортное сообщение прервано с тремя селами в Дагестане

Жители трех сел в Тляратинском районе Дагестана остались без автомобильного сообщения после схода лавины.

"Кавказский узел" сообщал о сходе лавин в Тляратинском, а также в Шамильском районах 26 марта. Был перекрыт проезд к селам этих муниципалитетов и Цунтинского района. В тот же день крупная лавина заблокировала проезд в село Гдым Ахтынского района.

Сегодня утром в Тляратинском районе на 12-м километре автодороги местного значения ТляратаКамилух до Кардиб сошла крупная снежная лавина. Дорога перекрыта на протяжении 200 метров, сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

"Транспортное сообщение прервано с тремя населенными пунктами (Кардиб, Хадиял, Гиндиб)", сказано в сообщении на странице Минтранса республики в Instagram.

Напомним, 21 марта на окраине села Цахур в Рутульском районе Дагестана сошла лавина, которая заблокировала девять сел с почти четырьмя тысячами жителей. В тот же день сошла вторая лавина, а 22 марта третья. К вечеру 25 марта сошли еще три лавины. Седьмая лавина 26 марта перекрыла дорогу в Рутульском районе, на ее расчистку уйдет не менее недели, рассматривается возможность доставки продуктов питания на вертолетах в высокогорные села, сообщила администрация района. 

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в административном центре Тляратинского района – селе Тлярата – шел снег при температуре +0 градуса, скорость ветра составляла 3 метра в секунду. Ночью ожидаются осадки при температуре -3, скорость ветра снизится до 1 метра в секунду. 28 марта ожидается дождь, температура поднимется до +1, ветер усилится до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Оползень в горах Дагестана создал угрозу аварии на АЗС", "Дома жителей дагестанского села повреждены после камнепада", "Мост обрушился в Буйнакском районе Дагестана".

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