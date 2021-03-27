Второе уголовное дело возбуждено против главы Гиагинского района Адыгеи

27 марта 2021, 07:43

Бывший глава Гиагинского района дал указание заключить фиктивные договоры по благоустройству, чем причинил ущерб на сумму более 682 тысяч рублей, предположили следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 октября 2020 года следователи сообщили, что глава Гиагинского района заподозрен в превышении должностных полномочий. После этого чиновник подал в отставку.

Против бывшего главы Гиагинского района Адыгеи возбуждено еще одно уголовное дело по статье о превышении полномочий. По версии следствия, с 6 августа по 20 сентября 2019 года чиновник дал указание своему подчиненному подписать фиктивные договоры и акты выполненных работ по благоустройству территории станции Гиагинской. При этом документы содержали недостоверные сведения о завышенных объемах и стоимости выполненных работ, сообщило вечером 26 марта на своем сайте следственное управление Следкома по Адыгее.

"Незаконные действия бывшего чиновника повлекли <…> причинение материального вреда в сумме более 682 тысяч рублей", – сказано в сообщении. Уголовное дело соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом по статье 286 УК РФ, уточнило ведомство.

Статья 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что по материалам первого возбужденного против чиновника уголовного дела он распорядился захоронить отходы со свалки на землях сельхозназначения, что привело к загрязнению почвы химическими вредными веществами. Сумма ущерба владельцам земли и бюджету района составила 12 миллионов рублей.

Об отставке чиновника 10 ноября 2020 года сообщил на своей странице в Instagram Совет народных депутатов Гиагинского района. Комментариев от адвокатов бывшего чиновника относительно сообщения регионального Следкома пока не поступало.