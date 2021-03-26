Астраханская чиновница задержана по подозрению в махинациях с землей

26 марта 2021, 22:29

Начальник управления имуществом и земельными ресурсами администрации Лиманского района Астраханской области помогла оформить в собственность предпринимателя без проведения торгов два земельных участка, получив от него 135 тысяч рублей в качестве вознаграждения, сообщило сегодня управление ФСБ по региону.

Задержана начальник управления имуществом и земельными ресурсами администрации Лиманского района Астраханской области, сообщило сегодня управление ФСБ по Астраханской области. "Она незаконно предоставила предпринимателю в собственность два земельных участка стоимостью 189,5 тысяч рублей и 189,9 тысяч рублей", - процитировал "Интерфакс" сообщение ведомства.

Муниципальные участки были переданы предпринимателю без проведения торгов, при этом чиновница получила вознаграждение в 135 тысяч рублей, тем самым превысила свои должностные полномочия, сообщил сегодня "Пункт-А" со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Для получения участков земли чиновница использовала свою родственницу-инвалида третьей группы. Участки сначала выделили ей (как льготнице), а затем она передала предпринимателю, проинформировало издание "Арбуз Тудей" со ссылкой на ведомство.

"Кавказский узел" писал, что в сентябре 2020 года следствие заподозрило депутата облдумы Астраханской области в мошенничестве. По версии следствия, он продал знакомому причал за 9 миллионов рублей, а затем перепродал его же другому человеку.