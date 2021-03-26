Вкладчицы из Кабардино-Балкарии раскрыли детали участия в финансовой пирамиде

26 марта 2021, 13:50

Кроме жителей Кабардино-Балкарии, потерявших деньги при вложении в Smart buyers, были и те, чьи вклады окупились, рассказали участницы финансовой пирамиды. Деньги переводились не только организаторам, но и другим вкладчикам, сообщили они.

Как сообщал "Кавказский узел", более тысячи жителей Кабардино-Балкарии обратились в январе в полицию с жалобами на мошенническую схему с участием местных блогеров, которые рекламировали вклады под высокие проценты. Были задержаны и арестованы шесть подозреваемых. Уголовное дело расследуется по статьям "Мошенничество" и "Организация деятельности по привлечению денежных средств". 27 января суд оставил под стражей трех обвиняемых в хищении денег. 2 февраля суд оставил под стражей обвиняемую по делу о финансовой пирамиде.

По словам вкладчиков пирамиды, новых участников привлекала в соцсети пользователь под именем Элина. Упомянутая Элина предложила блогерам за материальное вознаграждение подыскивать в Кабардино-Балкарии вкладчиков. Сумма ущерба, причиненного вкладчикам по данным МВД, составляет 300 миллионов рублей. Финансовая пирамида широко действовала в республике около года, хотя правоохранительные органы обязаны были пресечь ее деятельность на начальном этапе, отметил адвокат Анас Эльмурзаев, представляющий интересы потерпевших. Ее рекламировали в соцсетях местные блогеры Анжелика Бекалдиева, Бэлла Бифова, Марьяна Кушхова, Карина Мамухова, Равида Нагоева и Залина Пшихачева. Шансы пострадавших вернуть даже часть вложенных денег крайне малы, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Жительница Нальчика Алена рассказала, что первый раз в финансовую пирамиду вложила 30 тысяч рублей. Через 45 дней получила 60 тысяч. Второй раз вложила 100 тысяч рублей и получила 200 тысяч рублей. В третий раз она вложила 100 тысяч, из которых 50 тысяч были ее деньги, а 50 тысяч – деньги ее знакомой. Ни она, ни знакомая уже не получили ничего. "Я заработала больше, чем потеряла. Поэтому я никаких заявлений не писала", – сказала Алена корреспонденту "Кавказского узла".

Вкладчики переводили деньги на карты других вкладчиков, добавила жительница Нальчика. По ее словам, она переводила деньги каждый раз разным людям. Алена заявила, что знает их имена и номера карт и что они такие же вкладчики, как она. "Была придумана какая-то запутанная схема. Люди переводили деньги друг другу. Вступившие позже – тем, кто вступил раньше и так далее. Деньги, которые получал один человек, вкладывали трое других", – пояснила Алена.

С ее слов, таких, как она, которые заработали на пирамиде больше, чем потеряли, тоже немало. Но они не афишируют свое участие из страха оказаться виноватыми.

На существенную потерю денег из-за финансовой пирамиды рассказала другая вкладчица Фатима. "Я перевела на карту некоей Галины К. 100 тысяч рублей. И это не все. Еще 100 тысяч рублей я перевела на другую карту. Это были деньги, которые я получила на детей за время пандемии, так называемые "путинские выплаты". Обратно я ни рубля не получила", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Общее число задержанных по делу о финансовой пирамиде в Кабардино-Балкарии возросло до девяти человек, арестовано имущество на 50 млн рублей. С заявлениями в органы внутренних дел обратились более двух тысяч человек. Из них реально пострадали порядка 500 граждан, сообщил 18 марта ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Кабардино-Балкарии Василия Павлова.

Фатима отметила, что переводила деньги, когда пирамида уже завершала свою деятельность. "Карта указанной Галины К. практически сразу же была заблокирована. Я думаю, что с этой карты не успели снять деньги либо перевести их куда-то. Почему её нельзя найти? Я лично на карту Галина К. перевела 100 тысяч рублей", – подчеркнула вкладчица.

Она отметила, что участники пирамиды также переводили деньги другим вкладчикам. "Пускай Элина строила пирамиду, но деньги-то люди переводили на карты других людей. Почему нельзя найти этих людей, ведь в банке это всё есть. И почему нельзя людям вернуть деньги?" – задалась она вопросом.

Фатима рассказала, что сначала скептически восприняла объявления о пирамиде. "Но когда она [Элина] выкладывала в день по сто объявлений, довольные отзывы, в которых ей все в любви признавались, вдобавок, когда одна моя знакомая получила выплату, это все вместе меня соблазнило. А сейчас я сижу и кусаю локти и кого мне винить, кроме себя? Сейчас вопрос не в том, винить Элину или нет, вопрос в том, почему не находят владельцев карт. Элина же не на свою карту деньги собирала", – добавила Фатима. Она сообщила, что обратилась в полицию и была признана потерпевшей.

При вложении денег в какое-либо предприятие или инициативу нужно заключать договор, отметил юрист Мухадин Карданов. "В договоре нужно смотреть, что является предметом договора и как компания защищает твои интересы, когда и где она зарегистрирована, есть ли у нее лицензия на подобную деятельность. Не верьте, если говорят, что рисков нет никаких, ибо риски есть всегда. Если гарантируют высокий доход и рекомендуют привести новых клиентов – знайте, что это классическая пирамида. Признаками недобросовестности являются также агрессивная реклама, непрозрачность деятельности, когда неясно, чем занимается кампания, за счет чего такая высокая доходность и так далее", – сказал Карданов корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями пресс-службы МВД "Кавказский узел" пока не располагает, в ведомство направлен официальный запрос на предоставление информации.