24 марта 2021, 20:55

Уроженец Чечни обвинен в терроризме

Хезваг Черхигов обвиняется в бандитизме, захвате заложников, совершении теракта и умышленном убийстве при нападении отряда Шамиля Басаева на Буденновск в 1995 году, сообщили следователи.

По версии следствия, Черхигов был участником вооруженной группировки Шамиля Басаева и принимал участие в совершаемых ею нападениях. "В июне 1995 года Черхигов вступил в устойчивую вооруженную группу под руководством Басаева. 14 июня 1995 года около 160 человек, в том числе и Черхигов, совершили вооруженное нападение в Буденновске Ставропольского края", - сообщил сегодня Следком России.

Отряд чеченских боевиков во главе с Шамилем Басаевым 14 июня 1995 года вторгся на территорию Ставропольского края и захватил центральную больницу Буденновска. В результате теракта погибли 129 человек, еще 317 получили ранения. Боевики освободили оставшихся заложников в обмен на обещание российских властей прекратить боевые действия в Чечне.

Черхигов после нападения на Буденновск сменил фамилию на Исмаилов и получил новый паспорт. Под новой фамилией в 2011 году в подмосковной Истре он был приговорен к лишению свободы в колонии "за преступления против собственности и общественной безопасности". Однако в 2013 году он совершил побег из колонии, после чего получил новые документы. В связи с этим Черхигову также предъявлено обвинение в побеге из мест лишения свободы (часть 1 статьи 313 Уголовного кодекса России). Уголовное дело направлено в суд, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Об утверждении обвинительного заключения в отношении уроженца Чеченской Республики по статьям об убийстве (статья 102 Уголовного кодекса РСФСР), захвате заложников (статья 126.1 Уголовного кодекса РСФСР), участии в банде (часть 2 статьи 209 Уголовного кодекса России) и теракте (часть 3 статьи 205 Уголовного кодекса России), сообщила сегодня также Генпрокуратура России.

Статья 102 Уголовного кодекса РСФСР предусматривает наказание от 15 лет лишения свободы до смертной казни, статья 126.1 Уголовного кодекса РСФСР - от пяти до 15 лет лишения свободы. Часть 2 статьи 209 Уголовного кодекса России предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, часть 3 статьи 205 Уголовного кодекса России - от 15 лет до пожизненного лишения свободы, часть 1 статьи 313 Уголовного кодекса России - до четырех лет лишения свободы.

Комментариев Черхигова и его защиты относительно версии следствия не поступало. 

Ранее "Кавказский узел" писал, что суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Чечни Аслана Даудова, признав его виновным в захвате заложников, терроризме и умышленном убийстве при нападении отряда Шамиля Басаева на Буденновск в 1995 году.

Примечание:

"Житель Чечни обвинен в нападении на Буденновск", "Житель Чечни осужден за участие в нападении на Буденновск", "Спор Абдурахманова и Умарова напомнил о нападении на Буденновск".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

24 марта 2021, 21:09

24 марта 2021, 20:14

24 марта 2021, 19:58

24 марта 2021, 19:49

  • Суд обязал мэрию Махачкалы пресечь незаконную застройку

    Власти Махачкалы не отреагировали на требование прокуратуры снести незаконные постройки в микрорайоне "Ак-Гёль" на участках, где запланировано строительство школы и детского сада, и наказать виновных должностных лиц. Прокуратура обратилась в суд, который обязал руководство города остановить незаконную застройку.

24 марта 2021, 19:26

  • Чолиев принудительно отправлен из России в Турцию

    Туркменский оппозиционер Розгельды Чолиев, чья гражданская жена с маленьким ребенком осталась в Карачаево-Черкесии после отчисления активиста из вуза, после трехнедельного пребывания в нейтральной зоне российского аэропорта принудительно выслан в Турцию. Перед высылкой в Турцию Чолиева уведомили об отказе в рассмотрении его ходатайства о статусе беженца.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи