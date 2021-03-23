23 марта 2021, 19:10

Чемпион мира по ММА убит во время драки в Северной Осетии

Российский боец смешанных единоборств, чемпион мира по ММА Алан Хадзиев умер, получив ножевое ранение во время драки в ресторане в Моздоке. Его предполагаемый убийца был убит вскоре после инцидента, подозреваемым стал брат спортсмена.

О том, что Алан Хадзиев умер после драки в ресторане Моздока, сообщил сегодня президент Федерации смешанных единоборств Северной Осетии Ибрагим Тибилов.

"Он [Алан Хадзиев] приехал из Москвы обвенчаться со своей супругой. Друзья пригласили в ресторан. Там создалась потасовка, в ходе чего появился нож. Алан, разнимая друзей, получил удар прямо в сердце и умер на месте", - рассказал Ибрагим Тибилов, слова которого приводит ТАСС.

Как сообщили изданию в пресс-службе республиканского следственного управления СКР, после этого происшествия предполагаемый убийца был госпитализирован с ножевыми ранениями и умер в больнице. Подозреваемым в этом преступлении является родной брат спортсмена, он военнослужащий, и уголовное дело в отношении него расследует военно-следственный отдел по владикавказскому гарнизону.

Брат Хадзиева сам пришёл в полицию с повинной в убийстве, передает со ссылкой на источник в правоохранительных структурах «Кавказ. Реалии»*.

Дело о драке в ресторане ведет Следственный отдел по Моздокскому району следственного управления СКР. По версии следствия, в ночь на 23 марта в одном из ресторанов города Моздока неизвестный в ходе драки нанес ножом проникающие колото-резаные ранения двум посетителям. От полученных ранений один из них - 31-летний мужчина – умер, а другой - 29-летний местный житель - в тяжелом состоянии находится в реанимации, ему оказана необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает, сообщается в информации на сайте Следственного управления СКР по Северной Осетии.

Отметим, что на Северном Кавказе все еще нередки случаи инцидентов, связанные с кровной местью. Кровная месть – это обычай, сложившийся при родовом строе как средство защиты чести, достоинства и имущества рода. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть – как теперь убивают на Кавказе". Также "Кавказским узлом" подготовлен анимационный ролик об одном из случаев кровной мести на Северном Кавказе.

*процитирован фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

Примечание:

"Родные Ислама Полонкоева назвали его жертвой несправедливой кровной мести", "Извинения Айзы Анохиной указали на угрозу кровной мести ее отцу", "Советник главы Чечни призвал участников схода в Грозном к отказу от кровной".

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