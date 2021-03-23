Разрушенное покрытие проезжей части федеральной автодороги А-147 Джубга - Сочи. Скриншот сообщения https://ria.ru/20210322/opolzen-1602378767.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

23 марта 2021, 07:31

Дорожники из-за оползня ограничили для жителей и гостей Сочи проезд по федеральной автотрассе

В Лазаревском районе Сочи из-за оползня частично разрушилось покрытие проезжей части федеральной автодороги А-147 Джубга - Сочи. Поврежденный оползнем участок трассы находится на землях Сочинского национального парка и не имеет альтернативного объезда, на нем организовано реверсивное движение с ограничением скорости до 20 км/час.

Участок федеральной дороги А-147 Джубга - Сочи на 158-м километре рядом с микрорайоном Уч-Дере в Лазаревском районе Сочи 22 марта разрушился в результате оползневого процесса, сообщило в тот же день со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор "Черноморье" РИА "Новости".

"Произошла активизация оползневого процесса с частичным повреждением конструктивных элементов федеральной автомобильной дороги, а именно разрушение откоса, низовой габионной стены, укрепленной обочины и локально - покрытия проезжей части левой полосы движения с образованием закола (ступени) глубиной до трёх метров, длиной до 15 метров и шириной до четырех метров", - процитировало представителя пресс-службы агентство.

Пострадавших в результате схода оползня нет. К работам на месте происшествия приступили специалисты дорожных и проектных организаций, привлечена техника. Проводятся работы по стабилизации оползневых процессов и восстановлению дороги.

Из-за активизации оползневого процесса на участке федеральной автодороги А-147 в Сочи установлен реверсивный режим движения, сообщил 22 марта "Коммерсант".

Реверсивное движение введено с ограничением скорости до 20 км/час. Это необходимо для безопасности дорожного движения и предотвращения дальнейших разрушений.

Дорога находится на землях Сочинского национального парка. "С учреждением ведутся консультации по объявлению окружающей пострадавший участок территории нацпарка зоной локальной ЧС", - процитировало представителя ФКУ Упрдор "Черноморье" издание.

Примечание:

"Жители Сочи потребовали устранить последствия оползня", "Жители Сочи пожаловались на оползни из-за самостроев", "Жители Сочи пожаловались на вырубку деревьев".

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