Вынужденные переселенцы в Батуми потребовали выделить им квартиры

23 марта 2021, 03:04

Вынужденные переселенцы, проживающие в поселке "Город мечты" в столице Аджарии, провели акцию протеста. Они опасаются, что им не достанутся квартиры в строящихся домах, и попросили заключать с ними индивидуальные контракты.

Как писал "Кавказский узел", в поселке "Город мечты" в Батуми в феврале началось строительство трех многоквартирных домов для вынужденных переселенцев. Местные жители не уверены, что дома будут достроены, а текущее жилье назвали непригодным для проживания.

Поселок "Город мечты" появился в 2012 году. Он находится на юго-восточной окраине Батуми, на территории российской военной базы, закрытой в 2005 году. В нем проживают пострадавшие от схода оползня жители Верхней Аджарии. Официально в поселке проживает 1500 жителей, а по неофициальным данным – вдвое больше, сообщило издание JAMnews. Власти Аджарии зарезервировали на развитие поселка "Город мечты" 38 млн лари (около 13 млн долларов). К окончанию стройки, на которую премьер-министр Грузии Георгий Гахария отвел полтора года, планируется сдать для малообеспеченных семей 582 квартиры, уточнило 21 февраля 2020 года издание Business Media.

Жители поселка "Город мечты" провели 22 марта митинг перед зданием Минздрава Аджарии в Батуми, передает "Мтавари архи". Они опасаются, что им не достанутся квартиры в строящихся корпусах, и просят заключить индивидуальные контракты, а также установить четкие критерии, по которым будут выдаваться квартиры в строящихся корпусах на месте бывшего российского гарнизона на берегу моря.

Протестующие несколько раз пытались проникнуть в дом правительства, но полицейские пресекли эти попытки.

Жители поселка опасаются, что им не достанутся квартиры. "Пусть заключают индивидуальные договоры, страхуют нас, иначе мы не будем голосовать на выборах. Мы требуем встречи с Джабой Путкарадзе - министром финансов и экономики Аджарии [...] Квартир в строящихся домах на всех не хватит, многие останутся без жилья'', - заявила журналистам "Аджара ТВ" жительница "Города мечты" Марина Беридзе.

С протестующими встретился заместитель министра здравоохранения Аджарии Рамаз Джинчарадзе. Он сказал, что на первом этапе будут расселены более 500 семей, а второй этап строительства начнется уже в этом году, передает "Аджара ТВ".

"В этом году в бюджете уже выделены средства на второй этап работ проекта [...] Что касается вопроса о передаче квартир, то правительственная комиссия собирается каждый четверг. Мы готовы включить любого представителя "Города мечты" в состав правительственной комиссии, и ваш представитель будет подписывать решение, принятое на каждом заседании", - заявил протестующим министр финансов и экономики Аджарии Джаба Путкарадзе.

Отметим, что правительство Аджарии рапортовало о завершении первого этапа строительства домов для семей, проживающих в "Городе мечты". Квартиры в трех домах передадут 582 семьям. Проект продлен до 2024 года, он предусматривает строительство более 1500 квартир, на которые будет потрачено 70 миллионов лари (приблизительно 21 миллион долларов).