Пять человек провели пикеты в поддержку Гаджиева

Участники пикетов в поддержку журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева в Махачкале выступили против необоснованных арестов и политических преследований. Прохожие поддерживали участников акции менее активно, чем обычно, рассказал один из пикетчиков.

Пять одиночных пикетов прошли сегодня днем в Махачкале на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист Идрис Юсупов .

Глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов, Кемал Тамбиев (также упоминается в СМИ как Тембиев) и журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев были задержаны силовиками по делу о финансировании терроризма. Следователи считают, что Гаджиев и его предполагаемые сообщники собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Гаджиев настаивает на своей невиновности. Его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

Как писал " Кавказский узел ", коллеги и друзья журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят акции протеста в Махачкале с требованием освободить его. 8 марта четыре активиста провели в Махачкале одиночные пикеты с требованием освободить Гаджиева и других политических заключенных. На заседании суда по делу Гаджиева 18 марта сторона обвинения зачитала доказательства . Кандидаты на места в муниципальных органах власти не станут использовать дело Гаджиева в качестве инструмента политической борьбы, предположили политолог Эдуард Уразаев и заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

По его словам, первый пикет провел заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов, он призвал освободить Гаджиева из-под стражи и прекратить его уголовное преследование. Юсупов рассказал, что второй пикет провел учредитель газеты Магди Камалов, он призвал прекратить аресты без доказательств. А третий пикет с требованием избавиться от "оборотней в погонах" в правоохранительной системе, по словам Юсупова, провел он сам.

Пикет с требованием освободить всех политзаключенных провел житель Махачкалы, а пикет с плакатом: "Пора навести порядок в медицине" устроил правозащитник Зияутдин Увайсов, рассказал журналист.

По словам Юсупова, подошедшие к месту проведения одиночных пикетов сотрудники полиции взяли у каждого участника пикета письменные объяснения о цели акции. Каждый из пикетирующих рассказал силовикам о причинах выхода в одиночный пикет, отметил журналист.

Юсупов рассказал, что после завершения пикетов ему позвонили сотрудники полиции и попросили прийти в отдел полиции по Советскому району для дачи объяснений по поводу пикета. Журналист пояснил, что не смог посетить отдел полиции, так как его день уже был распланирован.

Реакция прохожих на сегодняшние пикеты была менее активной, чем обычно, а поддержка со стороны проезжавших мимо водителей автомобилей была высокой, сказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов.

Увеличение количества пикетов было предсказуемо, оно продиктовано новыми законодательными нормами, отметил он. В связи с этим "я требовал свободы для Абдулмумина Гаджиева, а у других пикетирующих были свои разные требования", - пояснил Магомедов.

23 декабря 2020 года депутаты Госдумы России в окончательном чтении одобрили законодательные инициативы Дмитрия Вяткина, ужесточающие требования к организации митингов и других публичных мероприятий. В частности, закон официально признает митингом серию одиночных пикетов, "объединенных единым замыслом и общей организацией". "Пикетные очереди", когда пикетчик с плакатом стоит один, но рядом с ним находятся другие активисты, которые сменяют на посту пикетчика друг друга, нужно будет согласовывать, как и митинги, указано в публикации Znak от 23 декабря. Поправки в закон о пикетах раскритиковали активисты юга России.