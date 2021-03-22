22 марта 2021, 17:36

Верховный суд США согласился пересмотреть отмену смертной казни Царнаеву

Апелляция американского минюста на отмену смертной казни чеченцу Джохару Царнаеву, осужденному по делу о теракте в Бостоне, будет рассмотрена не раньше осени, сообщил Верховный суд США.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2020 года апелляционный суд в США отменил решение о смертной казни и постановил пересмотреть приговор Джохару Царнаеву. Приговор был отменен со ссылкой на возможную необъективности присяжных, которых выбрали в Бостоне, по месту совершения теракта. При этом основания для пожизненного заключения защита не оспаривала. Президент США Дональд Трамп назвал нелепым решение о пересмотре дела Царнаева.

Братья Джохар и Тамерлан Царнаевы, по версии американских спецслужб, организовали теракт во время Бостонского марафона 15 июля 2013 года. В результате двойного взрыва погибли три человека и 180 получили ранения, говорится в справке "Кавказского узла" "Теракт в Бостоне: кавказский след". Тамерлан Царнаев был убит при задержании, а Джохару Царнаеву суд в Бостоне 25 июня 2015 года вынес смертный приговор, после чего он был отправлен в тюрьму максимально строгого режима, сказано в биографии Джохара Царнаева, размещенной на "Кавказском узле". 

Верховный суд США рассмотрит апелляцию на отмену смертного приговора Джохару Царнаеву. Но дело не будет слушаться до осени, сообщило сегодня со ссылкой на информацию суда Associated Press.

В октябре 2020 года Минюст США обратился в Верховный суд с просьбой аннулировать решение апелляционного суда. Ведомство отметило, что подобным решением апелляционный суд "оспорил широкие полномочия окружных судов по формированию состава присяжных", пишет ТАСС.

Материалы о связанных с терактом судебных процессах "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Теракт в Бостоне".

Примечание:

"Жители Чечни поддержали отмену смертного приговора Царнаеву в США", "Суд в США отказался изменить приговор знакомому Джохара Царнаева", "Царнаев потребовал от властей США компенсацию за условия содержания в тюрьме".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

22 марта 2021, 19:56

22 марта 2021, 19:31

  • Раджаб Абдулатипов получил 12 лет колонии

    Московский суд приговорил брата бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении взятки и мошенничестве.

22 марта 2021, 18:47

22 марта 2021, 18:15

22 марта 2021, 17:17

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи