Верховный суд США согласился пересмотреть отмену смертной казни Царнаеву

22 марта 2021, 17:36

Апелляция американского минюста на отмену смертной казни чеченцу Джохару Царнаеву, осужденному по делу о теракте в Бостоне, будет рассмотрена не раньше осени, сообщил Верховный суд США.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2020 года апелляционный суд в США отменил решение о смертной казни и постановил пересмотреть приговор Джохару Царнаеву. Приговор был отменен со ссылкой на возможную необъективности присяжных, которых выбрали в Бостоне, по месту совершения теракта. При этом основания для пожизненного заключения защита не оспаривала. Президент США Дональд Трамп назвал нелепым решение о пересмотре дела Царнаева.

Братья Джохар и Тамерлан Царнаевы, по версии американских спецслужб, организовали теракт во время Бостонского марафона 15 июля 2013 года. В результате двойного взрыва погибли три человека и 180 получили ранения, говорится в справке "Кавказского узла" "Теракт в Бостоне: кавказский след". Тамерлан Царнаев был убит при задержании, а Джохару Царнаеву суд в Бостоне 25 июня 2015 года вынес смертный приговор, после чего он был отправлен в тюрьму максимально строгого режима, сказано в биографии Джохара Царнаева, размещенной на "Кавказском узле".

Верховный суд США рассмотрит апелляцию на отмену смертного приговора Джохару Царнаеву. Но дело не будет слушаться до осени, сообщило сегодня со ссылкой на информацию суда Associated Press.

В октябре 2020 года Минюст США обратился в Верховный суд с просьбой аннулировать решение апелляционного суда. Ведомство отметило, что подобным решением апелляционный суд "оспорил широкие полномочия окружных судов по формированию состава присяжных", пишет ТАСС.

Материалы о связанных с терактом судебных процессах "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Теракт в Бостоне".