Нальчане назвали недостаточной фиксацию цен на масло и сахар

22 марта 2021, 13:45

Сетевые магазины в Кабардино-Балкарии продают подсолнечное масло и сахар по цене ниже установленной соглашением с правительством страны. Эти продукты не пользуются повышенным спросом, а властям следовало зафиксировать также цены на мясо, рыбу и муку, указали некоторые жители Нальчика.

Как писал "Кавказский узел", Минпромторг России и Минсельхоз, а также производители продовольствия и крупнейшие торговые сети до 1 апреля 2021 года закрепили предельные цены на сахар (36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице), а также на подсолнечное масло (95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице). Введение предельных цен на продукты привело к обратному эффекту и ускорило общий рост цен, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" экономисты.

Согласно распоряжению правительства России от 27 февраля 2021 года, утвержден перечень групп товаров и услуг, в которых проводится анализ причин роста потребительских цен для выработки мер экономического регулирования. В него вошли мясопродукты, рыбопродукты, масло, молоко и молочная продукция, сыр, яйца, сахар, кондитерские изделия, чай, кофе, хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные и крупяные изделия, плодоовощная продукция, табачные изделия. Контроль за ценами на них возложен на Минсельхоз.

Сетевые магазины в Нальчике продают сахар и масло по цене ниже предельной

В Нальчике работают магазины федеральных сетей "Магнит" и "Пятерочка", сахар и подсолнечное масло в них продаются по ценам ниже установленных правительством, передал корреспондент "Кавказского узла", посетивший сегодня четыре супермаркета.

Так, в сетевом магазине "Магнит" килограммовая упаковка сахара стоит 43,99 рубля, а самая низкая цена на подсолнечное масло "Злато" Лабинского маслобойного завода - 103,99 рубля. Здесь продается также "Классическое" подсолнечное масло за 109,99 рубля, по такой же цене можно приобрести масло "Россиянка".

В магазине "Пятерочка" килограмм сахара стоит также 43,99 рубля, а литр подсолнечного масла можно купить за 104,99 рубля.

В местном супермаркете "Оазис" упаковка сахара-песка "Ислам" весом 800 граммов стоит 46 рублей. Подсолнечное масло "Царь" (800 мл) и "Олейна" (1 л) продаются здесь за 110 рублей, как и подсолнечное масло "Краснодарское" (0,9 л).

В супермаркете "Вестер-гипер" по акции можно купить литр подсолнечного масла "Слобода" за 110 рублей, обычная цена упаковки - 134 рубля. Здесь же подсолнечное масло "Золотая семечка" объемом 1 литр стоит 169,90 рубля, масло "Кубанский маслодел" объемом 0,9 литра – 119,90 рубля, а масло "Злато" - 167,90 рубля.

Упаковка сахара "Золотой колос" весом 700 граммов в этом магазине стоит 44,99 рубля, сахар "Кубань-матушка" в упаковке весом 800 граммов - 49,99 рубля, "Сладкая трапеза" весом 800 граммов - 56,99 рубля.

Нальчане посетовали на нефиксированные цены на мясо, рыбу и муку

Некоторые жители Нальчика рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что из-за роста цен перешли на дешевые аналоги привычных продуктов. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения покупателей.

Так, пенсионерка Валентина Нургалеева сообщила, что раньше покупала подсолнечное масло "Олейна", которое ей "очень нравится", однако сейчас перешла на масло "Слобода" из-за более низкой цены. Женщина подчеркнула, что ей помогает сын, который живет в Москве, поэтому она не записывает свои расходы и "не считает каждый рубль".

Сахар пенсионерка, по ее словам, не употребляет совсем из-за медицинских противопоказаний, поэтому ценой на него не интересуется. При этом Валентина Нургалеева выразила мнение, что правительство "озаботилось ценами не на те продукты". "Ни сахар, ни масло не являются продуктами первой необходимости. [...] А вот те продукты, без которых обойтись весьма трудно, стоят дорого. Например, мясо и рыба", - сказала она.

Другая пенсионерка Любовь Резниченко рассказала, что покупает масло "Золотая семечка" в "Магните" по 104 рубля, а сахар брала последний раз по 45 рублей. "Я считаю, что масло очень дорогое. Даже если цену зафиксировали, все равно это дорого. Я считаю, что приемлемая цена на масло была бы 60-70 рублей", - сказала она, добавив, что старается покупать продукты по акциям и следит за скидками.

Пенсионер Мухамед Маршенкулов сообщил, что покупает подсолнечное масло по 109 рублей, при этом до Нового года масло "было подороже, сейчас подешевело". Сахар мужчина покупает по 43-44 рубля в "Пятерочке", а свои расходы на продукты не записывает, потому что "и так понятно, что жизнь дорожает".

"Сахар с маслом, по-моему, самое дешевое, что можно купить. Более того, ни сахара, ни масла люди много не употребляют. А вот на то, без чего не обойтись – мясная и молочная продукции - цены никак не регулируются", - сказал пенсионер.

Пенсионерка Сания Трамова живет одна, поэтому ей "много продуктов не надо". Подсолнечное масло женщина, по ее словам, вообще не употребляет, предпочитая варить или запекать блюда, а вместо сахара употребляет мед. В 2020 году Трамовой исполнилось 80 лет, и ей прибавили к пенсии 5000 рублей. Сейчас у нее пенсия 23 тысячи, и, по словам Трамовой, ей "вполне хватает". "У преклонного возраста есть свои преимущества", - отметила пенсионерка.

Молодой человек, представившийся Рустамом, сообщил, что не обращает внимания на стоимость масла и сахара. "Я даже не знаю, сколько они стоят", - сказал Рустам, пояснив, что его больше волнует цена на бензин, который уже стоит "почти 50 рублей" за литр.

Житель селения Малка, многодетный отец Астемир Нагоев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что у него семья из семи человек, и продукты они закупают в оптовом магазине. "Покупаем масло "Жаркофф" - пятилитровую бутыль за 510 рублей. Сахар тоже в оптовом магазине купили - 10 килограммов по 50 рублей за килограмм. Но этого нам не хватит даже на один месяц. Расходы не записываем, но цены по карману бьют, безусловно. Можно было бы зафиксировать цены не только на масло и сахар, но и на муку", - сказал Нагоев.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Кабардино-Балкарии Жантемир Губачиков ранее сказал "Кавказскому узлу", что "политика сдерживания цен на основные продукты питания - правильная", но она "должна распространиться и на другие основные продукты, а не только на сахар и подсолнечное масло". "В последние годы цены росли бесконтрольно. В рыночных условиях нет контроля, хотя, я считаю, что контроль должен осуществлять сам предприниматель, потому что он должен быть на страже интересов покупателей, которых он обслуживает", - сказал Губачиков.

Чиновники еженедельно проверяют цены на продукты в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии продуктовые ритейлеры в основном соблюдают условия заключенного с властями соглашения, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела потребительского рынка министерства промышленности, энергетики и торговли республики Элла Чекоева.

"К соглашению подключились крупные супермаркеты и сетевые магазины. В основном они соблюдают условия соглашения. К соглашению не присоединились маленькие магазины... Некоторые сетевые магазины оставляют несколько сортов масла в пределах [установленной соглашением] цены, а на другие сорта ставят цену повыше. Но в любом случае выбор у покупателя есть", - пояснила она.

По словам Чекоевой, в республике проводится еженедельный мониторинг цен, и информация о нарушителях доводится до УФАС, налоговых и правоохранительных органов.

Республиканское УФАС пока не выявило завышения цен и несоблюдения условий соглашения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ведомства. По его словам, специалисты управления также проводят ежедневный мониторинг цен, информация о его итогах доводится до УФАС России.