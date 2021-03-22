Паломники в сопровождении миротворцев на территории монастыря. Фото Минобороны России http://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12350121@egNews

22 марта 2021, 07:15

Паломники посетили монастыри Дадиванк и Амарас при содействии миротворцев

За двое суток более 100 паломников в сопровождении миротворцев посетили монастыри Дадиванк и Амарас на отошедшей под контроль Азербайджана территории Нагорного Карабаха, отчиталось Минобороны России.

Паломники на территории монастыря. Фото Минобороны России http://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12350121@egNewsКак писал "Кавказский узел", 9 марта военные из миротворческого контингента сопроводили 20 паломников, которые посетили христианский монастырь Амарас в Мартунинском районе и вернулись в Степанакерт. 16 марта российские военные также сопроводили паломников в монастырь Дадиванк. В ночь на 22 марта Миноброны России рапортовало о содействии миротворцев проведению сельскохозяйственных работ на участках, которые расположены неподалеку от линии разграничения в Нагорном Карабахе.

Группа паломников посетила христианские монастыри Дадиванк и Амарас в сопровождении миротворцев, сообщило Минобороны России.

"Группа армянских паломников в сопровождении военнослужащих российского миротворческого контингента посетила монастырский комплекс Дадиванк. <…> Также, российские миротворцы обеспечили безопасность армянских паломников при посещении христианского монастыря Амарас, который находится в непосредственной близости от линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе. Всего за последние двое суток монастыри Дадиванк и Амарас в сопровождении российских миротворцев посетило более 100 паломников", – сообщило ведомство сегодня на своем сайте.

Паломники на территории монастыря. Фото Минобороны России http://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12350121@egNewsАзербайджанские военные беспрепятственно допускают паломников на территории христианских монастырей в сопровождении российских военных, отмечается в сообщении.

Монастырь Армянской апостольской церкви Дадиванк оказался на отходящей под контроль Азербайджана территории Нагорного Карабаха. Верующие высказывали опасения, что больше не смогут посетить обитель. При этом настоятель и братия решили не покидать Дадиванк. 

Амарас – армянский раннесредневековый монастырь, основанный в IV веке. В монастыре находится тело погибшего мученической смертью около 334 года в Албании внука Григория Просветителя Григориса, информирует russia-artsakh.ru.

В Нагорный Карабах продолжают прибывать беженцы, написал 21 марта в своем блоге на "Кавказском узле" "Нагорные повороты. Карабах" блогер Давид Симонян.

Паломники на территории монастыря. Фото Минобороны России http://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12350121@egNews

"Много беженцев. Больше всего помогают тем, кто хочет жить в деревне. В близлежащих к Степанакерту селах немало пустующих домов, вот их  ремонтируют в первую очередь и заселяют беженцами", – отметил он.

Вернувшиеся в регион жители получают от властей помощь, в том числе им  выдаются кровати, одеяла, одежда, добавил блогер.

"Стройки в городе не прекращаются, работы много, все восстанавливается. На крышах даже железные трубы согнулись от взрывной волны, приходится и их менять", – написал Симонян.

Напомним, что боевые действия во время осеннего обострения конфликта в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В итоге Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно увидеть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Микроавтобус с паломниками в сопровождении миротворцев. Фото Минобороны России http://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12350121@egNews

Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе. С информацией об этом обострении карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Саперы отчитались о разминировании в Карабахе", "Жители Степанакерта остались без стабильной сотовой связи", "Азербайджанские эксперты сочли решаемой проблему с оптоволоконным кабелем в Кельбаджаре".

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