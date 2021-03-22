Паломники посетили монастыри Дадиванк и Амарас при содействии миротворцев

22 марта 2021, 07:15

За двое суток более 100 паломников в сопровождении миротворцев посетили монастыри Дадиванк и Амарас на отошедшей под контроль Азербайджана территории Нагорного Карабаха, отчиталось Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 9 марта военные из миротворческого контингента сопроводили 20 паломников, которые посетили христианский монастырь Амарас в Мартунинском районе и вернулись в Степанакерт. 16 марта российские военные также сопроводили паломников в монастырь Дадиванк. В ночь на 22 марта Миноброны России рапортовало о содействии миротворцев проведению сельскохозяйственных работ на участках, которые расположены неподалеку от линии разграничения в Нагорном Карабахе.

Группа паломников посетила христианские монастыри Дадиванк и Амарас в сопровождении миротворцев, сообщило Минобороны России.

"Группа армянских паломников в сопровождении военнослужащих российского миротворческого контингента посетила монастырский комплекс Дадиванк. <…> Также, российские миротворцы обеспечили безопасность армянских паломников при посещении христианского монастыря Амарас, который находится в непосредственной близости от линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе. Всего за последние двое суток монастыри Дадиванк и Амарас в сопровождении российских миротворцев посетило более 100 паломников", – сообщило ведомство сегодня на своем сайте.

Азербайджанские военные беспрепятственно допускают паломников на территории христианских монастырей в сопровождении российских военных, отмечается в сообщении.

Монастырь Армянской апостольской церкви Дадиванк оказался на отходящей под контроль Азербайджана территории Нагорного Карабаха. Верующие высказывали опасения, что больше не смогут посетить обитель. При этом настоятель и братия решили не покидать Дадиванк. Амарас – армянский раннесредневековый монастырь, основанный в IV веке. В монастыре находится тело погибшего мученической смертью около 334 года в Албании внука Григория Просветителя Григориса, информирует russia-artsakh.ru.

В Нагорный Карабах продолжают прибывать беженцы, написал 21 марта в своем блоге на "Кавказском узле" "Нагорные повороты. Карабах" блогер Давид Симонян.

"Много беженцев. Больше всего помогают тем, кто хочет жить в деревне. В близлежащих к Степанакерту селах немало пустующих домов, вот их ремонтируют в первую очередь и заселяют беженцами", – отметил он.

Вернувшиеся в регион жители получают от властей помощь, в том числе им выдаются кровати, одеяла, одежда, добавил блогер.

"Стройки в городе не прекращаются, работы много, все восстанавливается. На крышах даже железные трубы согнулись от взрывной волны, приходится и их менять", – написал Симонян.

Напомним, что боевые действия во время осеннего обострения конфликта в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В итоге Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно увидеть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе. С информацией об этом обострении карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".