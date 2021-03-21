21 марта 2021, 19:18

Житель приграничного села в Карабахе найден мертвым

Полицейские нашли в карабахском селе Красный Базар обгоревшее тело местного жителя Врежа Погосяна, который пропал около границы с подконтрольной Азербайджану территорией.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что вечером 20 марта вышел из дома и пропал Вреж Погосян, житель села Кармир Шука (Красный Базар), которое находится в Мартунинском районе Нагорного Карабаха на границе с подконтрольной Азербайджану территорией.

Сотрудники Мартунинского райотдела полиции нашли обгоревшее тело 48-летнего Врежа Погосяна, сообщило сегодня News.am.

По данным пресс-службы МВД Нагорного Карабаха, тело сельчанина было найдено на административной территории села Кармир Шука, информирует "Новости-Армения".

Следственный комитет Нагорного Карабаха начал расследование обстоятельств смерти Погосяна, пишет агентство.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

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