Житель приграничного села в Карабахе найден мертвым

21 марта 2021, 19:18

Полицейские нашли в карабахском селе Красный Базар обгоревшее тело местного жителя Врежа Погосяна, который пропал около границы с подконтрольной Азербайджану территорией.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что вечером 20 марта вышел из дома и пропал Вреж Погосян, житель села Кармир Шука (Красный Базар), которое находится в Мартунинском районе Нагорного Карабаха на границе с подконтрольной Азербайджану территорией.

Сотрудники Мартунинского райотдела полиции нашли обгоревшее тело 48-летнего Врежа Погосяна, сообщило сегодня News.am.

По данным пресс-службы МВД Нагорного Карабаха, тело сельчанина было найдено на административной территории села Кармир Шука, информирует "Новости-Армения".

Следственный комитет Нагорного Карабаха начал расследование обстоятельств смерти Погосяна, пишет агентство.

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