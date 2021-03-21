Волгоградские активисты раскритиковали власти за срыв форума оппозиции в Москве

21 марта 2021, 18:35

Задержания независимых муниципальных депутатов на форуме в Москве были политически мотивированными, заявили сегодня участники одиночных пикетов в Волгограде. Некоторые прохожие согласились с позицией пикетчиков.

Как писал "Кавказский узел", группа волгоградских активистов регулярно проводит в центре Волгограда одиночные пикеты, на которых они критикуют власть и выступают в поддержку оппозиции. Так, 7 марта активисты, в том числе Владимир Васильченко, Галина Тихенко, Тамара Гродникова, Наталья Дорожнова и Владимир Тельпук, поддержали требование ЕСПЧ освободить Алексея Навального.

Семь одиночных пикетов провели сегодня в центре Волгограда активисты Галина Тихенко, Владимир Васильченко, Владимир Тельпук, Елена Шеина, Наталья Дорожнова, Владимир Васиковский и Тамара Гродникова. Они стояли с плакатами «Я возмущена бесцеремонным задержанием муниципальных депутатов и участников форума, организованного проектом «Объединенные демократы», «Виновные сажают невиновных», «Свободу Алексею Навальному», «Свободу политзаключенным» и другими, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте пикетов.

13 марта в Москве были задержаны около 200 участников форума независимых муниципальных депутатов «Муниципальная Россия». В полиции Москвы задержания объяснили тем, что у большинства собравшихся отсутствовали защитные маски, а среди участников были «выявлены члены организации, чья деятельность признана нежелательной». Силовики, сорвавшие форум, заявили, что мероприятие организовано "Открытой Россией"*, и действовали, основываясь на решении кубанского судьи, которая сочла "Объединенных демократов" программой "Открытой России"*, рассказала "Кавказскому узлу" активистка Яна Антонова. Форум проводила организация «Объединенные демократы», которая не является «нежелательной», сообщила в тот же день "Медуза".

Задержание муниципальных депутатов "оскорбляет человеческое достоинство", пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Тамара Гродникова.

"Такие действия, такое отношение к людям [...] не должны считаться законными. По моему мнению, в соответствии с логикой цивилизованного общества, действия полиции должны быть признаны незаконными, а организаторы этих действий должны понести ответственность. Это событие является устрашающей акцией перед думской кампанией. Я также хочу, чтобы власти совместно с гражданами нашей страны обсудили основания к признанию той или другой «организации, нежелательной на территории России». Как это произошло с «Открытой Россией»*, курирование которой приписывают Ходорковскому. Необходима широкая дискуссия по этому и многим подобным вопросам", - сказала она.

Гродникова выставила на асфальте около 12 плакатов, на части из них надписи касались повышения цен на продукты. «Цены выросли на все продовольственные товары, а зафиксировали только на сахар и масло. Это не самые дорогие, сопутствующие товары. Это как мертвому припарка», - высказала свою точку зрения пикетчица.

Крупнейшие торговые сети и производители продовольствия, а также Минсельхоз России и Минпромторг в соглашении до 1 апреля 2021 года закрепили предельные цены на сахар в размере 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, а также на подсолнечное масло - 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице. Фиксация цена на сахар и подсолнечное масло не спасает от дополнительных расходов, так как сильно подорожали остальные продукты, рассказали 18 марта опрошенные "Кавказским узлом" волгоградцы.

Власть "показала полное свое бессилие в плане ведения переговоров с независимыми депутатами", считает активист Владимир Тельпук.

"Она показала, что может действовать только силой и ломать через колено. А это позиция слабого – когда нечего сказать, обычно прибегают к силе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Наталья Дорожнова в свою очередь назвала задержание депутатов «попранием демократии сапогом».

Владимир Васильченко охарактеризовал задержание депутатов как "вершину беспредела. "Такого близко не было даже во времена царизма. То есть мы откатились минимум на 120 лет назад", - сказал он.

"Депутатов уже ни во что не ставят, их не признают как власть. Сейчас разворачивается кампания по выборам в Госдуму. С одной стороны, им нужно бороться, с другой – а что они смогут? Их так и будут ущемлять, а может еще хуже. В свое время сажали депутатов-большевиков целой фракцией, а сейчас счет пошел уже на сотни", - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Активистка Галина Тихенко также выразила негодование задержанием депутатов.

"Силовики отнеслись к ним как к врагам народа, заблокировали в помещении, увезли в автозаках в полицейский участок. Приписали в итоге нарушение масочного режима. Там были известные люди... Это был акт запугивания, чтобы показать, что этих людей не допустят до выборов в Госдуму, хотят, чтобы большинство были единороссы, которые поддерживали бы безумные законы. Честных и справедливых людей к выборам не допускают", - озвучила она свою точку зрения корреспонденту "Кавказского узла".

Плакаты активистов вызвали интерес у прохожих

Прохожие по- разному отнеслись к пикетам. В частности, мужчина, представившийся Вячеславом, проходил мимо вместе с сыном-второклассником. Мальчик остановился и читал содержимое плакатов, а отец объяснял ему значение написанного.

"Конечно, не все можно объяснить ребенку, - сказал Вячеслав корреспонденту «Кавказского узла». – Но, например, про высокие цены на продукты ему уже понятно, а вот про муниципальных депутатов еще не дойдет. Я работаю учителем обществознания в школе. Зачастую объясняю детям, что выражать свое мнение не запрещено по Конституции. Другое дело, что за требования у тех, кто выходит на акции протеста. Здесь нужно думать и оценивать. Я пока ничего криминального на плакатах не увидел. Хотя люди высказаться – почему бы и нет. А сын пусть читает. Дети должны видеть все, но думать, анализировать и вырабатывать собственное мнение на события".

Одна из проходивших мимо женщин высказалась резко против плаката о муниципальных депутатах. «Они работают на зарубежные страны», - сказала она. На вопрос Гродниковой: «А западные страны нам враги?», прохожая ответила: «Конечно, это Китай нам друг».

Студентка Евгения сказала корреспонденту "Кавказского узла", что в курсе истории с задержанием депутатов. «Это такая странная история – как одни власти не уважают другие власти. Депутат ведь это власть, хоть и муниципального уровня в данном случае. И получается, высшая власть их попрала. Ну и как это принято в пандемию, прикрылись нарушением санитарных правил. Конечно же, это абсолютно выборная история. Люди независимые, со своим мнением, их нельзя пускать в компанию единороссов, их надо задержать для начала и припугнуть", - выразила свое мнение девушка.

Проходившие мимо пенсионерки тоже внимательно прочитали плакаты. «Ничего не знаю про депутатов и кого там задержали, но вот про рост цен согласна. Вы посмотрите, что в магазинах делается. Подорожало все, пенсии такими темпами не растут», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из них, Алевтина.

«Если не Путин, то кто же будет Россию с колен поднимать?» - спросил прохожий Елену Шеину по поводу ее плаката с критикой власти. В свою очередь мужчина, представившийся Абдуллой, поддержал активистку. «За 20 лет человек ни на один вопрос не ответил», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", имея в виду российского президента.

За акцией наблюдали двое полицейских и казак, они сфотографировали плакаты пикетчиков и записали их данные, акция закончилась без задержаний.

* Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия". "Объединенные демократы", по состоянию на 18.30 мск 21 марта, не включены в обновляемый Минюстом России список нежелательных организаций.