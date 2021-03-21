Жильцы дома в Нальчике добились возвращения придомовой территории

21 марта 2021, 10:48

Нальчикский горсуд закрепил за жильцами многоквартирного дома право собственности на придомовую территорию, в благоустройстве которой они участвовали.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2015 года городской суд Нальчика признал недействительными сделки по дворовой территории двух многоэтажек на улице 2-й Таманской дивизии. Постановлением Верховного суда республики от 11 августа 2016 года данное решение оставлено в силе, однако в 2017 году регистрация прекращения права на земельный участок была приостановлена. В феврале жильцы двух многоэтажек в Нальчике пожаловались на то, что власти города поставили придомовую территорию, на благоустройство которой они собирали деньги, на кадастровый учет, но не закрепили ее за их домами.

В январе 2015 года жильцы многоквартирных домов №45 и №47 по улице 2-й Таманской дивизии в Нальчике выступили против строительства в их дворе третьего многоквартирного дома. После акций протеста жильцов администрация Нальчика отменила разрешение на строительство, но прокуратура города это решение опротестовала. Глава Кабардино-Балкарии пообещал противникам застройки, что дом в их дворе возводиться не будет.

Нальчикский горсуд постановил закрепить за жильцами многоквартирного дома по улице 2 Таманской Дивизии, 45 в Нальчике дворовой территории площадью 9278 квадратных метров, сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сообщили жители дома.

В иске они указали, что обратились в суд в августе 2020 года. В исковом заявлении они указали, что подготовили межевой план земельного участка от 12 ноября 2018 года. С этим планом жильцы обратились в администрацию Нальчика с заявлением о согласовании границ и утверждения схемы расположения. Площадь участка по плану, подготовленному кадастровым инженером, составила 9278 квадратных метров, говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Между тем, указано в иске, распоряжением МКУ ДУГИ г. Нальчика от 26 ноября 2019 года по адресу расположения их двора было сформировано два участка. Один - площадью 6993 квадратных метров - был закреплен по адресу их дома, а второй - площадью 1300 квадратных метров - был закреплен по адресу ул. 2 Таманской Дивизии без номера. «Согласно заключению кадастрового инженера границы земельного участка площадью 1300 квадратных метра пересекались с участком площадью 6993 квадратных метра, что препятствует постановке на учет земельного участка», - следует из документа. Жильцы просили суд обязать администрацию Нальчика соединить оба участка в один, поставить его на кадастровый учет, закрепив за многоквартирным домом №45 по улице 2 Таманской Дивизии.

Сегодня жильцы дома получили кадастровый план, в соответствии с которым дворовая территория является их собственностью. Это решение стало возможным, благодаря тому, что руководство города поддержало требования жильцов, сказала корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы дома Фатима Пшихачева. «Решение о передаче 1300 квадратных метров под строительство дома было принято при прежней администрации Нальчика. Новый мэр пошел нам на встречу, вник в проблему. Наши требования в суде поддержали начальник юридического отдела Аслан Паштов, юрист Рустам Ахаминов», - сказала она. Пшихачева также отметила, что положительную роль в разрешении вопроса сыграл общественный резонанс после обращения жильцов в СМИ.