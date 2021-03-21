В ответ на просьбу помочь с дровами власти вывалили мусор к дому жительницы Красного Сулина

21 марта 2021, 00:00

В ответ на просьбу помочь с дровами работники красносулинской администрации вывалили у дома доски, камни и крупногабаритный мусор, пожаловалась малоимущая одинокая мать Наталья Шевцова. Местные жители расценили эту помощь как издевательство.

Наталья Шевцова живет в поселке Юркин Кут в Красном Сулине, она одна воспитывает несовершеннолетнюю дочь. "Мужа у меня нет, дочка учится в девятом классе, зарплата маленькая - из-за этого не могу провести в дом газ, хотя труба проходит рядом с домом. Уголь тоже я не могу купить. Денег хватает на оплату коммунальных услуг и на самые необходимые продукты. Одним словом, жизнь очень и очень трудная", - рассказала Наталья Шевцова корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Шевцовой, она каждой осенью пишет заявление в администрацию Красного Сулина об оказании помощи дровами. "В начале зимы мне привезли стволы деревьев, которые я потом колю топором - помогать мне некому. Это для меня, как для женщины, очень трудно, но кого-то нанять денег нет, поэтому потихоньку сама колю. Уже весна, но на улице еще холодно, особенно ночами. Дрова заканчиваются, а еще в связи с тем, что мне трудно их колоть, я обратилась к главе Красносулинского городского поселения, чтобы он оказал помощь. В городе много старого [жилого] фонда, я попросила привезти мне досок. Глава откликнулся на мою просьбу и сказал, что поможет", - сообщила Шевцова.

По ее словам, 20 марта возле дома вывалили из машины администрации не только обещанные доски, но и мусор. "Я ушла в город по делам, с самого утра. Вдруг мне звонит дочка, и говорит: "Мама, к нам подъехала машина и возле дома вывалила какой-то мусор". Я быстро помчалась домой. Когда пришла, я ужаснулась. Возле дома куча мусора: это старый поломанный диван, еще какая-то мебель, матрасы, подушки, одеяла - в общем, какие-то тряпки. А ещё камни, кирпичи и много чего, чем печь топить нельзя. Кроме того, кучу вывалили так, что половина ее на проезжей части. Возле дома образовалась пробка, водители не могли проехать, и мне пришлось половину этого хлама перекидать с дороги. Хорошо, помог один из водителей", - рассказала женщина.

Она пожаловалась главе Красносулинского городского поселения Павлу Грузинову. "Конечно, я была очень расстроена. Что мне со всем этим делать? Я позвонила мэру пожаловалась на то, что мне привезли, и попросила увезти все обратно. На что глава мне сказал, что он просил привезти мне только доски, о мусоре разговора не шло. Грузинов предложил мне повыбирать доски, а камни и все остальное ненужное оставить, и якобы потом это приедут заберут. Вот теперь придется все это сортировать. Разве так можно относиться к людям? Кто виноват, у нас, как всегда, не найдешь. Но очевидно, что порою отношение к людям у нас плохое", - посетовала Шевцова со слезами на глазах.

Возмущение Натальи Шевцовой поддержали ее соседи. "Утром я увидела, как к дому соседке подъехала огромная машина и начала поднимать кузов. Потом вижу - из машины высыпался мусор. Я была крайне удивлена, и первая моя мысль, что кто-то вез мусор на свалку, но решил тут высыпать. То, что это могут быть дрова для отопления, я и подумать не могла", - отметила жительница Нагорной улицы, представившаяся Еленой.

Другая соседка, Нина, сказала, что ее шокировало произошедшее. "Семья малоимущая, и вот ей помогли - привезли этот хлам. Слов нет, тихий ужас. Мы тут все друг другу помогаем, по возможности, поддерживаем - жизнь крайне тяжелая. Наталье особенно трудно - она одна воспитывает ребенка, зарплата - минималка. А тут еще как издевательство такой помощью", - заявила жительница поселка Юркин Кут.

Информация о привезенной женщине куче мусора распространилась по району, люди приходят посмотреть на это, передал корреспондент "Кавказского узла". "Я живу на соседней улице. Вот, пришел глянуть, что тут за помощь привезли", - сказал житель поселка Александр, добавив, что может прокомментировать увиденное только грубыми словами.

Глава Красносулинского городского поселения Павел Грузинов отказался давать "Кавказскому узлу" комментарии относительно инцидента с помощью Шевцовой.