Ребенок найден мертвым после падения автомобиля в реку Адегой

20 марта 2021, 22:01

Число погибших в результате падения машины в реку Адегой на Кубани увеличилось до трех - тело десятилетнего мальчика найдено недалеко от места инцидента. Два человека, которым удалось спастись, госпитализированы.

Как писал "Кавказский узел", автомобиль, в котором семья ехала отдохнуть на природе, опрокинулся сегодня при переправе через реку Адегой. Мужчина и его 35-летняя супруга погибли. 61-летняя женщина и ее 17-летняя внучка смогли выбраться из машины. Спасатели организовали поиски десятилетнего ребенка.

Автомобиль с семьей из пяти человек опрокинулся при переезде через реку из-за сильного течения. Бабушке и ее 17-летней внучке удалось выбраться на берег, они госпитализированы. Супруги и их десятилетний сын погибли, уточнила прокуратура Краснодарского края в сообщении на своем сайте.

Тело десятилетнего ребенка сотрудники МЧС нашли в воде недалеко от места происшествия, пишет "Интерфакс".