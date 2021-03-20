20 марта 2021, 18:37

Уровень воды в реках Кубани поднялся до критических отметок

Подъем уровня рек после продолжительных осадков в ряде районов Краснодарского края дошел до критических отметок, но вода уже пошла на спад, сообщила администрация региона.

"В связи с продолжающимися осадками под наблюдением остаются реки Кавярзе в Горячем Ключе, Мезыпь в Геленджике и Пшиш в Белореченском районе, где вода за минувшие сутки доходила до критических отметок, но уже пошла на спад. Незначительные повышения наблюдались в Абинском, Северском и Апшеронском районах", - проинформировала администрации.

Сейчас, по данным местных властей, уровень воды в реках Краснодарского края не достигает опасных значений. "В случае подъема уровня воды на место возможного ЧП отправится оперативная группа, которая оценит возможность выхода рек из берегов, угрозы населению, городам и станицам. Во всех муниципалитетах края расположены 1700 устройств автоматического оповещения жителей о ЧС", - сказано в сообщении на сайте администрации Краснодарского края.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле 2020 года около сотни дворов в трех населенных пунктах Апшеронского района Краснодарского края оказались в зоне подтопления после ливня, сообщило МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Крымске идет дождь, который продолжится и ночью. Температура воздуха составляет от +7 до +5 градусов, скорость ветра - от 4 до 3 метров в секунду. В Туапсе сегодня также осадки в виде дождя, температура ночью повысится с + 6 градусов до +7, ветер усилится с 4 до 7 м/с. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Жертвы потопа в Туапсе провели пикеты с требованием компенсаций", "Дома жителей Карачаево-Черкесии повреждены после непогоды", "Сельчане на Ставрополье рассказали о последствиях подтопления после ливня".

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