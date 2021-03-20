Грузовые автомобили ожидают открытия проезда по Военно-Грузинской дороге. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

20 марта 2021, 11:46

Около 490 фур образовали очередь на КПП "Верхний Ларс"

Разрешения на проезд по Военно-Грузинской дороге ожидают около 490 грузовиков, сообщило Управление МЧС по Северной Осетии уточнив при этом, что ограничений на проезд по ней нет.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 19 марта спасатели информировали, что проезд по Военно-Грузинской дороге открыт для всех видов транспорта.

Изображение с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на сайте https://kray-zemli.com/24-verhnij-lars.htmlПроезд по Военно-Грузинской дороге открыт для всех видов машин, сообщается в свою очередь на сайте Управления МЧС по Северной Осетии. На российской стороне КПП "Верхний Ларс" скопилось около 490 грузовиков, сообщил сегодня "Sputnik Армения" со ссылкой на по ЧС МВД Грузии и ГУ МЧС России по Северной Осетии. При этом причина очереди не указана.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 11.35 мск 20 марта, на въезде в Россию из Грузии дорога свободна, при этом на самом контрольно-пропускном пункте видны несколько автомобилей. На выезде из России в Грузию видна большая очередь из грузовиков, конца которой не видно из-за поворота дороги. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле,  собраны в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" "Кавказского узла".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег, температура воздуха -8 градусов, ветер скоростью два метра в секунду. В ночь на 21 марта также ожидается снег, температура понизится до -15, скорость ветра ослабнет до метра в секунду.  Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Около 400 грузовиков скопились на "Верхнем Ларсе", "Транскам открыт для движения транспорта", "Трасса в Грузии перекрыта из-за оползня".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

20 марта 2021, 14:27

20 марта 2021, 13:56

  • Водоснабжение Избербаша прекращено после загрязнения водохранилища

    Талые воды загрязнили озеро Рыбье, из которого поступает вода в Избербаш, после чего ее уровень в водохранилище упал и власти были вынуждены прекратить водоснабжение города, сообщил сегодня мэр Избербаша Магомед Исаков. Администрация должна была предвидеть массовое отключение воды и предупредить об этом жителей заранее, возмутились пользователи Instagram.

20 марта 2021, 12:59

20 марта 2021, 12:28

  • Силовики на Кубани пришли с обыском к активисту Виталию Молоданову

    Сегодня утром силовики пришли домой к активисту Виталию Молоданову, предъявив постановление суда на обыск по делу о пропаже несовершеннолетней. Девочка пропала 23 января, в день проведения акций в поддержку Навального, пояснил адвокат Михаил Беньяш и связал обыск с деятельностью активиста.

20 марта 2021, 10:56

  • Празднование Новруза началось в Азербайджане на фоне ограничений по коронавирусу

    В преддверии Новруза власти Азербайджана продлили ограничения по коронавирусу до 1 июня и запретили работу общественного транспорта на время праздника. Это привело к снижению числа покупателей и спровоцировало скачок цен на продукты, отметил председатель Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов. Жители Азербайджана заявили о намерении праздновать Новруз несмотря на повышение стоимости товаров.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи