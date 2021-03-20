Около 490 фур образовали очередь на КПП "Верхний Ларс"

20 марта 2021, 11:46

Разрешения на проезд по Военно-Грузинской дороге ожидают около 490 грузовиков, сообщило Управление МЧС по Северной Осетии уточнив при этом, что ограничений на проезд по ней нет.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 19 марта спасатели информировали, что проезд по Военно-Грузинской дороге открыт для всех видов транспорта.

Проезд по Военно-Грузинской дороге открыт для всех видов машин, сообщается в свою очередь на сайте Управления МЧС по Северной Осетии. На российской стороне КПП "Верхний Ларс" скопилось около 490 грузовиков, сообщил сегодня "Sputnik Армения" со ссылкой на по ЧС МВД Грузии и ГУ МЧС России по Северной Осетии. При этом причина очереди не указана.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 11.35 мск 20 марта, на въезде в Россию из Грузии дорога свободна, при этом на самом контрольно-пропускном пункте видны несколько автомобилей. На выезде из России в Грузию видна большая очередь из грузовиков, конца которой не видно из-за поворота дороги. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" "Кавказского узла".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег, температура воздуха -8 градусов, ветер скоростью два метра в секунду. В ночь на 21 марта также ожидается снег, температура понизится до -15, скорость ветра ослабнет до метра в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.