Ростовчане пожаловались на подорожание продуктов

19 марта 2021, 07:38

Из-за роста цен на продукты покупателям, чтобы сэкономить, приходится ездить за покупками на мелкооптовые базы, а в магазинах искать скидки и более дешевые товары, рассказали жители Ростова-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", Минсельхоз России и Минпромторг в соглашении с крупными торговыми сетями и производителями продовольствия до 1 апреля 2021 года закрепили предельные цены на сахар в размере 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, а также на подсолнечное масло - 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице. Эпидемия коронавируса и ограничительные меры нанесли сильный удар по сельскому хозяйству регионов Северного Кавказа, а введение предельных цен на продовольственные товары привело к обратному эффекту и ускорило общий рост цен, пояснили экономисты.

Корреспондент "Кавказского узла" посетил несколько сетевых продуктовых магазинов в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону.

Так, в магазине сети "Магнит" цена на сахар-песок составила 45 рублей 99 копеек, на самое дешевое подсолнечное масло - 79 рублей 99 копеек. Аналогичные цены вплоть до копеек на сахар-песок и подсолнечное масло оказались и в магазине сети "Пятерочка". В магазине "Перекресток" сахар-песок продавался по 45 рублей 90 копеек, а подсолнечное масло - по 84 рубля 99 копеек. Дешевле всего подсолнечное масло стоило в магазине "Главторг" (ООО "Апекс плюс") - 78 рублей 90 копеек, однако бутылка была расфасована по 870 грамм, сахар на момент посещения корреспондентом "Кавказского узла" вечером 18 марта отсутствовал. Дороже всего отечественное подсолнечное масло стоило в сетевом магазине "Солнечный круг" - 107 рублей, сахар-песок здесь стоит 36 рублей за 800 грамм.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Ростова-на-Дону сказали, что заметили рост цен на продукты.

"Рост цен наша семья заметила. Продукты закупаю в основном я, поэтому слежу за ценами внимательно. Подсолнечное масло, действительно, сильно подорожало, раньше его покупали чаще, теперь стараемся растягивать литр масла на более долгое время. Также подорожала гречка: мы её очень любим, поэтому не отказались от нее, но опять-таки покупаем меньше. Сахар не особо подорожал, но лично у меня сложилось впечатление, что в бюджетном сегменте выбор стал меньше. К примеру, если смотреть на полках с крупами, то среди дешёвых меньше выбор, но возможно, мне это кажется, я не эксперт", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" 40-летняя работница ателье Анастасия Воробьева.

"Рост цен ощутим, тем более, что я стараюсь укладывать свой бюджет в пенсию, а не надеяться на родных. Пользуюсь всеми доступными скидками для пенсионеров, покупаю самые дешёвые продукты. Однако все подорожало: и молочка, и овощи-фрукты, масло подсолнечное стоит как деликатес какой-то, сахар хоть на несколько рублей, но все равно. Приходится еще тщательнее, чем раньше, обращать внимание на ценники. Поход в магазин превратился в урок математики, надо постоянно высчитывать, что выгоднее, а не что лучше, что хочется. Если честно, неприятно, хочется, чтобы еда не стоила так дорого и не "съедала" половину пенсии", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка Виктория Васильевна.

"Моя зарплата позволяет особо не заморачиваться ценами, вместе с супругой мы закупаемся раз в неделю в больших магазинах, однако все равно даже наша не самая бедная семья ощутила рост среднего чека. Причем, дорогими стали самые ходовые продукты: масло, молочные продукты, крупы, курица, сыр, яйца - все это ощутимо стало повышать итоговую цифру закупки продуктов. Даже без всяких изысков и деликатесов еда стала дорогой. За акциями не гонимся, но в том числе подсолнечное масло, сахар и молоко стали покупать, где подешевле", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" 37-летний индивидуальный предприниматель Даниил.

"Могу сказать "акции - наше всё", так как я не готов оставлять в продуктовых магазинах половину зарплаты или больше. Изучаю предложения уже не только в ближайших сетевых магазинах, но и во всяких так называемых "продуктовых базах". Раньше было лень в них ездить, теперь привлекают цены, и уделяю время на закупки в таких, более дешёвых местах. Например, кофе, чай, молоко в пакетах там всегда дешевле. Сахар меня не особо интересует, а вот курица и яйца - для меня это самый болезненный рост цен, гречка опять растет как 10 лет назад. Ориентируюсь только на цену, а не на производителя. Я всё же надеюсь, что к лету рост цен остановится", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" 35-летний комплектовщик Михаил Богданов, переехавший в Ростов-на-Дону из области на заработки.

"У нас в семье доход хороший, рост цен мы заметили, однако это не сказалось на нашем столе, не пришлось ни от чего отказываться. Но если рост цен продолжится в таком же темпе, то придется и нам включиться в гонку за скидками. Даже с хорошим доходом не хочется тратить много денег на еду, поэтому я жду от государства каких-то мер. Не может же масло бесконечно дорожать? Не хочется однажды в магазине почувствовать себя ущемленной в потреблении, хоть пока и все хорошо, несколько тревожно за будущее", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" 29-летний графический дизайнер Илона Зайцева.

"Я пенсионерка, пенсия небольшая, вдобавок в зимний период из-за отопления квартплата возрастает сильно. На еду остаётся меньше, поэтому рост цен заметила очень даже. Масло подсолнечное, мясо, крупы, сахар, даже овощи простые, яйца, о фруктах вообще молчу - все очень дорого. Крайне недовольна, но куда мне идти с этим недовольством? Никуда. Поэтому все акции и скидки я изучаю внимательно и пользуюсь ими, смотрю только на ценник", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка Елена Павловна.

Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения жителей Ростова-на-Дону.

Отметим, что цены на продукты выросли и в других регионах Юга России. Так, жителям Волгограда поход в магазин стал обходиться значительно дороже, поэтому им приходится либо сокращать количество закупаемых продуктов, либо выбирать более дешевые товары в ущерб их качеству, пояснили они. Жители Кубани также пожаловались, что цены в продовольственных магазинах городов края существенно выросли, и люди вынуждены отказываться от покупки качественных продуктов, чтобы сэкономить, рассказали местные жители.