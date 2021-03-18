Временная дорога в объезд рухнувшего моста в Шамильском районе. Фото пресс-служба администрации района http://www.mintransdag.ru/news/item/2826

18 марта 2021, 12:37

Объездная дорога открыта в Дагестане после обрушения моста

Строители проложили временную дорогу в объезд рухнувшего моста в Шамильском районе, по ней открыт проезд в села Кахиб, Гоор и Хиндах, сообщил Минтранс Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта в Шамильском районе под тяжестью грузовика обрушился пролет моста на дороге, ведущей к селам Гоор, Гоор-Хиндах и Кахиб. Эти три населенных пункта остались без транспортного сообщения, сообщили спасатели. Водитель машины был госпитализирован. Обрушение моста обернулось уголовным делом: следователи предположили, что ЧП произошло в связи с тем, что чиновники халатно исполняли свои обязанности.

По данным Всероссийской переписи населения за 2010 год, в селе Гоор насчитывалось 812 жителей, в Кахибе - 1092, в Гоор-Хиндах - 266. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", в Гооре из медучреждений имеется лишь фельдшерско-акушерский пункт. В Кахибе есть "Специализированная больница", но ее специализация не указана. В селе Гоор-Хиндах лечебных учреждений нет.

Объездная дорога в Шамильском районе открыта сегодня с 10.00 мск. Она проложена недалеко от обрушенного пролета моста, сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

"Работы велись круглосуточно, чтобы как можно скорее обеспечить проезд в населенные пункты Кахиб, Гоор, Хиндах. Для строительства дороги было привлечено 8 единиц техники. Дорогу проложили с укладкой металлических труб в русле реки Аварское Койсу", - сказано в сообщении на сайте министерства.

По данным Минтранса, строители также монтируют рухнувший пролет моста, в село Хебда из Кизляра уже доставлены секции из среднего автодорожного разборного моста.

Примечание:

"Два человека погибли при обрушении моста в Дагестане", "Чиновник обвинен в подлоге при ремонте моста в Буйнакске", "Дело об обрушении моста в Дагестане дошло до суда".

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