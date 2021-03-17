Семь человек оштрафованы после драки на турнире по дзюдо в Каспийске

17 марта 2021, 20:17

Семеро участников массовой драки на первенстве СКФО среди юниоров в Каспийске привлечены к административной ответственности и наказаны штрафами, отчитались в полиции Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля во время схватки дагестанского и осетинского дзюдоистов на первенстве СКФО среди юниоров в Каспийске произошла массовая драка между болельщиками с участием минимум одного из спортсменов. Дисциплинарная комиссия Федерации дзюдо Дагестана и Федерация дзюдо России начали проверку по факту драки. 9 марта стало известно, что дисциплинарная комиссия Федерации дзюдо России дисквалифицировала на два года спортсменов из Дагестана Абдулкадира и Османа Абдулкадировых. До окончания разбирательства от участия в соревнованиях также были отстранены спортсмены, входившие на турнире в состав сборных команд Дагестана и Северной Осетии.

По итогам проверки инцидента на турнире в Каспийске на семерых участников драки составлены административные протоколы, сообщил сегодня со ссылкой МВД по Дагестану ТАСС. Все они оштрафованы, информировал сотрудник ведомства.

Сотрудник пресс-службы Минспорта Дагестана пообещал, что для предупреждения подобных инцидентов в преддверии соревнований со спортсменами будет проводиться профилактическая работа. "Разъяснительная беседа в преддверии официальных турниров министерства проводится с тренерами и представителями команд, руководством федераций по видам спорта, а также судьями", - отметил он.

По словам сотрудника министерства, во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева, где произошла драка, отменять спортивные мероприятия не планируется. "Дисквалификации спортивной площадки не будет", - указал он.

На сайте МВД по Дагестану информации о штрафах участникам драки, по состоянию на 20.15 мск сегодня, нет.

Опрошенные "Кавказским узлом" спортивные журналисты указали, что подобных инцидентов на спортивных состязаниях сложно избежать даже при высоком уровне организации мероприятия.