17 марта 2021, 20:17

Семь человек оштрафованы после драки на турнире по дзюдо в Каспийске

Семеро участников массовой драки на первенстве СКФО среди юниоров в Каспийске привлечены к административной ответственности и наказаны штрафами, отчитались в полиции Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля во время схватки дагестанского и осетинского дзюдоистов на первенстве СКФО среди юниоров в Каспийске произошла массовая драка между болельщиками с участием минимум одного из спортсменов. Дисциплинарная комиссия Федерации дзюдо Дагестана  и Федерация дзюдо России начали проверку по факту драки. 9 марта стало известно, что дисциплинарная комиссия Федерации дзюдо России дисквалифицировала на два года спортсменов из Дагестана Абдулкадира и Османа Абдулкадировых. До окончания разбирательства от участия в соревнованиях также были отстранены спортсмены, входившие на турнире в состав сборных команд Дагестана и Северной Осетии.

По итогам проверки инцидента на турнире в Каспийске на семерых участников драки составлены административные протоколы, сообщил сегодня со ссылкой МВД по Дагестану ТАСС.  Все они оштрафованы, информировал сотрудник ведомства.

Сотрудник пресс-службы Минспорта Дагестана пообещал, что для предупреждения подобных инцидентов в преддверии соревнований со спортсменами будет проводиться профилактическая работа. "Разъяснительная беседа в преддверии официальных турниров министерства проводится с тренерами и представителями команд, руководством федераций по видам спорта, а также судьями", - отметил он.

По словам сотрудника министерства, во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева, где произошла драка, отменять спортивные мероприятия не планируется. "Дисквалификации спортивной площадки не будет", - указал он.

На сайте МВД по Дагестану информации о штрафах участникам драки, по состоянию на 20.15 мск сегодня, нет.

Опрошенные "Кавказским узлом" спортивные журналисты указали, что подобных инцидентов на спортивных состязаниях сложно избежать даже при высоком уровне организации мероприятия.

Примечание:

"Протестные настроения жителей Тарки вынудили чиновников вмешаться в местный конфликт", "Пользователи соцсети осудили дагестанского бойца за драку на свадьбе", "Дело последнего участника перестрелки на рынке Кизляра дошло до суда".

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