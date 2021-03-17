Подача электричества в Грузии восстановлена

17 марта 2021, 14:54

Энергетики отчитались о бесперебойном электроснабжении на всей территории Грузии. Сбой был вызван увеличившимся потреблением импортной электроэнергии в связи с ремонтом Ингури ГЭС, пояснили они сегодня.

Как писал "Кавказский узел", в результате аварии на 400-киловаттной линии электропередачи "Месхети" без электроснабжения остались большинство районов Грузии, а также города Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Поти, сообщил сегодня региональный энергооператор. Пользователи соцсети отметили, что поломка произошла на фоне акций протеста против строительства Намахванской ГЭС.

Электроснабжение в Грузии восстановлено, оно осуществляется бесперебойно, следует из сообщения грузинского оператора электросетей Georgian State Electrosystem. "Электроснабжение столицы было восстановлено примерно за 30 минут, а регионов - за 45 минут", - перевел "Кавказский узел" сообщение в Facebook компании.

Энергетики пояснили причины ночного отключения электричества. "В связи с ремонтом Ингури ГЭС и из-за восстановительных работ на газопроводе "Северо-Кавказ – Закавказье" в стране снизилось производство электроэнергии, и 70% от потребляемых 1 800 МВт покрывается за счет импорта. Аварийное прекращение импорта в таком режиме сказывается на энергоснабжении", – привел сообщение компании "Sputnik Грузия".

Напомним, Ингурская ГЭС, которая снабжает электричеством Грузию и Абхазию, закрыта с 24 января в связи с ремонтом. С 11 декабря 2020 года Абхазия начала получать переток электроэнергии из России.

Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, ИнгурГЭС) – крупнейшая гидроэлектростанция на Кавказе, расположена на реке Ингури. После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией двух государств – непризнанной Абхазии и Грузии. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – в контролируемом абхазской стороной Гальском районе. При этом 100 процентов акций АО "Ингури ГЭС" остались в собственности грузинского государства. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% - Грузия, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингури ГЭС".

Жители села Намахвани проводят акции протестуют против строительства ГЭС рядом со своим селом. Проект "Каскад Намахвани ГЭС" на Риони должен объединить две гидроэлектростанции - "Намахвани" и "Твиши" общей мощностью в 433 МВт. Планируется, что одна только Намахванская ГЭС покроет до 12 процентов потребности Грузии в электроэнергии. Жители села опасаются, что им придется переселяться, так как открытие Намахванской ГЭС приведет к затоплению 500 гектаров земли, в том числе лесов, пашни, нескольких сел. Также они считают, что открытие гидроэлектростанции приведет к изменениям погодных условий и, как следствие, к неурожаям и голоду. Участники протестов против строительства Намахванской гидроэлектростанции все сильнее политизируют этот вопрос, включив в число требований отставку главы Минэкономики, указала 16 марта министр Натия Турнава.