Участники слушаний выступили против строительства базы отдыха в Сочинском нацпарке

17 марта 2021, 13:10

Жители Сочи на общественных слушаниях о строительстве базы отдыха в Сочинском национальном парке 16 марта проголосовали за обращение в природоохранную прокуратуру. Застройщик не предоставил необходимых документов, указали сегодня горожане.

Часть желающих не смогли попасть на слушания, так как они в последний момент, за 15 минут до начала, были перенесены в иное помещение. Людям, уже собравшимся в малом зале администрации Центрального района Сочи, предложили перейти в офис партии "Единая Россия" на Навагинской улице. Письменного объявления об этом не было, и те, кто пришел в администрацию позже, не знали, куда идти. Кроме того, не все смогли найти офис "Единой России", а некоторые отказались от участия в слушаниях в этом помещении, передал корреспондент "Кавказского узла".

Пожилая женщина с палочкой, представившаяся Екатериной Васильевной, пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что хотела прийти на слушания, но не намерена искать офис "Единой России". Она заявила, что пожалуется в прокуратуру на перенос места проведения слушаний без предупреждения.

Один из членов комиссии, депутат Законодательного Собрания Краснодарского края, член комитета по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Виктор Тепляков сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что слушания перенесены по его инициативе. "Так как малый зал администрации был занят, а большой на ремонте", - пояснил он.

В итоге на слушания, по словам их участников, пришли около 30 человек. На слушаниях было указано, что что застройщик планирует возвести на участке площадью 15 тысяч квадратных метров базу отдыха - "15 коттеджей с дорожками". Представителя застройщика, компании "РЦ "Малый Ахун"", собравшиеся слушать не пожелали. Обсуждение продолжалось не более получаса. Большинство участников проголосовало за то, чтобы вопрос о передаче земель Сочинского нацпарка под частную застройку был рассмотрен природоохранной прокуратурой. Некоторые оставили свои замечания в книге по учету общественного мнения.

Компания "РЦ "Малый Ахун"" - микропредприятие с единственным сотрудником в лице генерального директора Игоря Черкина, который также является учредителем еще шести компаний, занимающихся разной деятельностью - от управления недвижимостью до организации мест временного проживания, следует из информации на сайте проверки контрагентов Rusprofile. "Слишком большое количество разнородных кодов ОКВЭД (общероссийского классификатора видов экономической деятельности. - Прим. "Кавказского узла") является признаком посредника, не ведущего реальной деятельности", - указано в профиле компании на сайте.

Директор нацпарка не верит в успех борьбы с застройщиками

Глава комиссии по слушаниям, главный архитектор Сочи Антон Глушков объявил собравшимся и записал в протокол, что "слушания переносятся на другой срок по причине неявки представителя национального парка и неясности его позиции". При этом дату новых слушаний Глушков не уточнил.

Директор национального парка Павел Хоценко пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что не направил представителя на слушания, поскольку застройщик не прошел еще государственную экологическую экспертизу. По словам Павла Хоценко, он не в состоянии препятствовать застройкам, так как все его многоразовые попытки отстоять в суде землю нацпарка от застройщиков терпели фиаско.

"Суд на стороне застройщиков и арендаторов земель нацпарка. Мой предшественник раздал в долгосрочную аренду на 49 лет порядка 300 участков, и каждый от одного до трех га. Фактически все уже застроены и приватизированы через суды. Чтобы вы понимали что происходит с землями нацпарка, стоит вспомнить Олимпиаду. Под Олимпиаду надо было изъять у нацпарка 1600 га земли, а по факту изъяли 6000 га. Парк сокращается, застраивается. Чтобы прекратить все это, нужна политическая воля. Только мои попытки остановить разворовывание и раздачу земель нацпарка - этого недостаточно", - заявил Хоценко.

Жители Малого Ахуна выступили против строительства

Слушания проводились в центре города, почти в 30 километрах от предполагаемого места строительства. "Вы могли бы организовать эти слушания у нас на Малом Ахуне, туда бы пришли все две тысячи наших жителей", - заявил организаторам слушаний председатель ТОСа "Малый Ахун" Михаил Пыленок.

Он пояснил, что сельчане не могут добраться до городского центра в силу возраста или здоровья. "Единороссы, когда им надо, чтобы за них голосовали на выборах, идут к нам за нашими голосами чуть ли не в каждую квартиру, а здесь не могли организовать встречу у нас в ТОСе. Почему люди должны были идти в офис "Единой России"?", - сказал Пыленок корреспонденту "Кавказского узла".

Пыленок также рассказал о застройке горы Ахун. "Дом на доме, много высоток. Гора оползневая, выдержать такой нагрузки тем более из за рубок деревьев просто не сможет и сползет в море. Гора Ахун всегда была красивейшим местом и привлекательным для туристов. Здесь был один лес. В нашем микрорайоне порядка 2000 жителей. Все старожилы, работники уничтоженной турбазы. Никому из нас не могут узаконить занимаемые огороды, которые мы обрабатываем уже более полувека. У мэрии нет земли построить для нас поликлинику или детский сад и школу для детей, но зато у власти дефицита земель для коммерческих строек нет. Ведь все это коррупция", - отметил Михаил Пыленок.

Руководитель общественной организации "Старожилы Сочи" Галина Кочкина посетовала, что "от былых красот Ахуна у нас скоро останутся только музейные воспоминания". "И что самое интересное, что власти разорили знаменитую турбазу и НИИ, занимающиеся оздоровлением людей. Сейчас на их месте на втором километре одни развалины. Люди остались без работы, земля в бесхозяйном состоянии много лет, но застраивают почему-то еще лесопокрытые территории", - сказала Курочкина корреспонденту "Кавказского узла".

Оснований для строительства в нацпарке нет, заявили участники слушаний

Застройщик не предоставил материалы, подтверждающие, что земли, где планируется создать базу отдыха, не являются особо охраняемыми, указала корреспонденту "Кавказского узла" член комиссии по слушаниям, руководитель секции экологии Сочинского городского отделения Русского географического общества Юлия Набережная.

"Я ознакомилась с материалами, представленными разработчиками. В них не представлены документы, подтверждающие передачу земельного участка из состава Сочинского национального парка в земли населенных пунктов. Эти участки, даже в случае их нахождения за пределами границ ФГБУ "Сочинский национальный парк", остаются особо охраняемыми территориями, форма собственности - государственная федеральная. Разработчики материалов утверждают, что эта территория не является особо охраняемой. Надеюсь, что на следующих слушаниях они предоставят документы, подтверждающие их мнение. В противном случае это будет уже задача соответствующих госорганов", - отметила Юлия Набережная.

Лидер движения "За Сочи" сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Елена Негоруца, что вела переписку об этом с Минприроды. "Застраивать территории, имеющие статус особо охраняемых земель, нельзя без их вывода из этого статуса, а данный вопрос сможет будировать только Минприроды", - указала Негоруца, сославшись на позицию ведомства.

Жительница Сочи Елена Дзагания написала в книге учета общественного мнения, что выступает "против застройки земель национального парка". Она также указала корреспонденту "Кавказского узла" на неполноту представленных застройщиком документов.

"Непонятно, что там будет за стройка. С одной стороны, указан дом отдыха, а с другой стороны, внутри описательной части читаем, что это, оказывается, будет коттеджный поселок. Так что же это будет на самом деле? И почему надо непременно вырубать реликтовый лес? По застройке нет никакого проекта, нет государственной экспертизы именно на эти строения в лесу, а лишь непонятная картинка. Мы даже с точностью не можем сказать, где именно в лесу собираются строить. Разрешения на строительство также нет. Речь идет только о выделении земли под застройку. Мы прекрасно знаем, как дома отдыха и санатории у нас превращаются в частное жилье", - добавила Елена Дзагания.

Строительство на землях нацпарка ухудшит туристический потенциал, полагает эколог, член общественной организации "Сохраним зеленый Сочи" Алла Юсупова. "Если мы пустим застройщиков на территорию нацпарка рядом с объектами туристического показа - такими, как, к примеру, Агурские водопады, которые находятся рядом с землями застройщика, то можно считать что уникальные сочинские места общего пользования, находящиеся под защитой государства, мы потеряем навсегда для туристических показов. Это недопустимо - строить там, где строить нельзя", - сказала Алла Юсупова корреспонденту "Кавказского узла".

Против строительства высказалась и лидер краевого отделения партии "Яблоко" Ирэн Ильенкова, также пришедшая на слушания. "Мы теряем свои городские леса, а значит, теряем наши легкие, потому что вечно зеленый город-курорт вот уже 10 лет превращается в строительную площадку, в каменные джунгли с деревьями в кадках. Любой инвестиционный проект в области жилой застройки не предусматривает четкого соблюдения регламента по соблюдению экологического баланса", - сказала Ильенкова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, изображения, представленные в таких проектах, часто ничего общего с реальностью не имеют. "Проектная документация корректируется по ходу строительства. И вместо экомаршрута в природном лесопарке мы получаем коттеджный поселок с высокими заборами, территорию для господ. Что получают чиновники, лоббирующие подобные стройки, мы знаем. А что получает город от этого?", - сказала Ирэн Ильенкова.