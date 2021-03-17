Чеченский Следком счел невменяемой подозреваемую в двойном убийстве

17 марта 2021, 12:11

Экспертиза установила у подозреваемой в убийстве матери и сестры жительницы станицы Гребенская психическое расстройство. Суд направит ее на принудительное лечение, сообщило сегодня управление Следкома по Чечне.

Как писал "Кавказский узел", 17-летняя жительница станицы Гребенской Шелковского района заподозрена в том, что 23 августа 2019 года из-за неприязни к 27-летней сестре убила ножом ее и и 53-летнюю мать, пытавшуюся защитить старшую дочь. Жестокое убийство двух жительниц чеченской станицы стало следствием недостаточного воспитания в семье, предположили пользователи соцсетей.

Жестокому убийству двух женщин в Чечне, в котором заподозрена их сестра и дочь, могло предшествовать семейное насилие или жесткие ограничения со стороны старших, предположили ученые. Опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы считают, что суровое наказание со стороны родственников виновной не грозит.

Следователи отчитались о завершении расследования уголовного дела об убийстве в отношении жительницы станицы Гребенская по обвинению в убийстве матери и старшей сестры, сообщил сегодня "Интерфакс".

Комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза выявила у девушки признаки хронического психического расстройства, которое "лишает ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий", сообщило сегодня управление Следкома России по Чечне. "Уголовное дело направлено в суд в суд для применения принудительной меры медицинского характера", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Существуют следующие принудительные меры медицинского характера: принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра амбулаторно, принудительное лечение в стационаре психиатрической больницы общего типа; принудительное стационарное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, специализированного типа; а также принудительное лечение в психиатрическом учреждении специализированного типа с интенсивным наблюдением, говорится в статье 101 Уголовного кодекса России.