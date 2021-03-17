Автомобиль СКР. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

17 марта 2021, 12:11

Чеченский Следком счел невменяемой подозреваемую в двойном убийстве

Экспертиза установила у подозреваемой в убийстве матери и сестры жительницы станицы Гребенская психическое расстройство. Суд направит ее на принудительное лечение, сообщило сегодня управление Следкома по Чечне.

Как писал "Кавказский узел", 17-летняя жительница станицы Гребенской Шелковского района заподозрена в том, что 23 августа 2019 года из-за неприязни к 27-летней сестре убила ножом ее и и 53-летнюю мать, пытавшуюся защитить старшую дочь. Жестокое убийство двух жительниц чеченской станицы стало следствием недостаточного воспитания в семье, предположили пользователи соцсетей. 

Жестокому убийству двух женщин в Чечне, в котором заподозрена их сестра и дочь, могло предшествовать семейное насилие или жесткие ограничения со стороны старших, предположили ученые. Опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы считают, что суровое наказание со стороны родственников виновной не грозит.

Следователи отчитались о завершении расследования уголовного дела об убийстве в отношении  жительницы станицы Гребенская по обвинению в убийстве матери и старшей сестры, сообщил сегодня "Интерфакс".

Комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза выявила у девушки признаки хронического психического расстройства, которое "лишает ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий", сообщило сегодня управление Следкома России по Чечне. "Уголовное дело направлено в суд в суд для применения принудительной меры медицинского характера", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Существуют следующие принудительные меры медицинского характера: принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра амбулаторно, принудительное лечение в стационаре психиатрической больницы общего типа; принудительное стационарное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, специализированного типа; а также принудительное лечение в психиатрическом учреждении специализированного типа с интенсивным наблюдением, говорится в статье 101 Уголовного кодекса России. 

Дело об убийстве сестры и матери имеет общие черты с делом сестер Хачатурян, заявил ранее "Кавказскому узлу" этнолог, член-корреспондент РАН Сергей Арутюнов. "Жесткие ограничения в кавказских семьях, накладываемые старшими на младших, сжимают пружину, и если защелка соскочит, то пружина распрямится с особой силой", - отметил он.

Сестры Хачатурян из Москвы были задержаны в возрасте 17, 18 и 19 лет по подозрению в убийстве отца в июле 2018 года.  По мнению защиты, "перед сестрами стоял однозначный выбор: либо сохранить себе жизнь ценой убийства отца, либо быть убитыми". В феврале суд вернул дело сестер Хачатурян на доследование. Следком начала расследование дела в отношении убитого Михаила Хачатуряна об истязании дочерей и действиях сексуального характера, сообщил 11 марта ТАСС.

Напомним также, что 24 февраля бывший муж 22-летней жительницы Владикавказа Регины Гагиевой Вадим Техов был признан виновным в ее убийстве, а также в побоях, угрозе убийством и покушении на убийство, и приговорен к 16 годам лишения свободы. Мать и сестра погибшей не поверили в искренность раскаяния подсудимого. Основательница сообщества помощи жертвам домашнего насилия "Хотае", которое было создано после убийства Гагиевой, заявила, что активистки удовлетворены приговором. 

Примечание:

"Отчет властей о примирении кровников вызвал скепсис в Чечне", "Эксперты сочли школьника из Волгограда опасным для общества", "Активисты указали на социальную незащищенность женщин в Чечне".

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