Часть Грузии осталась без света из-за аварии на ЛЭП "Месхети"

17 марта 2021, 07:31

В результате аварии на 400-киловаттной линии электропередачи "Месхети" без электроснабжения остались большинство районов Грузии, а также города Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Поти, сообщил сегодня региональный энергооператор. Пользователи соцсети отметили, что поломка произошла на фоне акций протеста против строительства Намахванской ГЭС.

Минувшей ночью в энергосистеме Грузии произошла авария из-за чего большая часть страны осталась без электричества, следует из сообщения грузинского оператора электросетей Georgian State Electrosystem. "Из-за отключения 400-киловаттной линии электропередачи "Месхети", связывающей электросистемы Грузии и Турции, был прерван импорт электроэнергии из Турции, в результате чего электроснабжение было отключено большей части страны", – сказано в сообщении, опубликованном в ночь на 17 марта на странице компании в Facebook.

Энергетики ведут работы по устранению проблемы и подача электроэнергии всем обесточенным районам постепенно восстанавливается, сказано в информации. Из-за аварии без электричества остались многие районы и крупные города, в том числе Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Поти, передал сегодня "Sputnik Грузия".

Запись на странице компании Georgian State Electrosystem к 06.30 мск 17 марта набрала 83 отметки с реакцией пользователей и 123 комментария. Часть их авторов отметила, что авария в энергосистема произошла на фоне акций протеста против строительства Намахванской ГЭС.

К 06.30 мск 17 марта сообщения о восстановлении электроснабжения в Грузии на сайте компании Georgian State Electrosystem нет.

Пользователи соцсети связали поломку на ЛЭП с акциями протеста против строительства ГЭС в Намахвани

"По-моему, это [спланированный акт], чтобы показать необходимость строительства ГЭС в Намахвани", – написал на грузинском языке Giorgi Kavtaradze, комментарий которого переведен "Кавказским узлом".

"Некоторые из жителей Грузии не хотят строительства ГЭС, но зато хотят электричества и света", – сыронизировал на грузинском языке Zurab Shermadini, комментарий которого переведен "Кавказским узлом".

"Я не понимаю, мы что, импортируем электричество из Турции?" – задалась на грузинском языке вопросом Maka Palavandishvili, комментарий которой переведен "Кавказским узлом".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что жители села Намахвани опасаются, что им придется переселяться, так как открытие ГЭС приведет к затоплению 500 гектаров земли, в том числе лесов, пашни, нескольких сел. Также они считают, что открытие гидроэлектростанции приведет к изменениям погодных условий и, как следствие, к неурожаям и голоду.

14 марта активисты приняли участие в акции протеста на центральной площади Кутаиси. Власти Грузии отказываются от диалога с противниками строительства Намахванской ГЭС, заявили протестующие и потребовали отставки главы Минэкономики Натии Турнавы. 16 марта власти Грузии обвинили протестующих в политизации протеста, а Натия Турнава заявила, что не намерена уходить в отставку.