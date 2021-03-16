Стенды передвижной выставки "Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи" в Национальной научной библиотеке во Владикавказе, 17 марта 2021 года. Фото Тамары Агкацевой для «Кавказского узла»

16 марта 2021, 22:15

Выставка к 100-летию академика Сахарова открылась во Владикавказе

Жители Владикавказа смогут посетить начавшую сегодня работу передвижную выставку "Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи" до 14 апреля. На ней уже побывали первые посетители.

Как писал "Кавказский узел", выставка состоит из стендов с фотографиями и пояснениями к иллюстративному ряду. Экспозиция включает документы из фондов Архива Сахарова, музея и библиотеки Сахаровского центра, агентств РИА "Новости" и "ФотоСоюз", Музея ядерного оружия Российского федерального ядерного центра – Всероссийского НИИ экспериментальной физики. 

Один из стендов выставки "Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи" в Национальной научной библиотеке во Владикавказе, 17 марта 2021 года. Фото Тамары Агкацевой для «Кавказского узла»Передвижная выставка, посвященная столетию академика Сахарова, начала сегодня работу в Национальной научной библиотеке во Владикавказе. Ее официальное открытие состоится 19 марта, но уже сейчас любой желающий может посетить ее. Во Владикавказе экспозиция будет работать до 14 апреля.

Выставка рассказывает не только о Сахарове, но и о Советском Союзе, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница Национальной научной библиотеки Оксана Хугаева. "Это человек той эпохи, и мы видим историю того государства", – отметила она.

На выставке уже побывали первые посетители, рассказала Хугаева. Молодые люди ничего не знали о Сахарове. "Но я рада, что они узнали", – подчеркнула она. По словам Хугаевой, никаких проблем в организации выставки не было. 

Академик Андрей Сахаров известен не только как создатель водородной бомбы, но и как правозащитник, диссидент, лауреат Нобелевской премии мира. Он был одним из лидеров правозащитного движения в СССР – Сахаров выступал против реабилитации Сталина, осуждал ввод советских войск в Афганистан. В 1989 году он разработал проект новой Конституции Советского Союза, построенной на принципах защиты прав личности. Нобелевскую премию мира Андрей Сахаров получил в 1975 году за "бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми" и за "мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства", говорится в биографии правозащитника, опубликованной на сайте Сахаровского центра.

Выставка, подготовленная Архивом Сахарова, пройдет во многих городах России, в том числе в Назрани, Ессентуках, Пятигорске и Кисловодске. 

Примечание:

"Северный Кавказ стал поставщиком политзаключённых", "Тысячи москвичей вышли на марш памяти Немцова", "Апелляционный суд отказался изменить приговор Джикаевой".

Автор: Тамара Агкацева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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