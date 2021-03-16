Сельчане пожаловались на игнорирование земельной проблемы властями Карачаево-Черкесии

16 марта 2021, 20:36

Жители села Таллык не получили паев на землях бывшего совхоза и лишились возможности взять нужные участки в аренду, а руководство Карачаево-Черкесии игнорирует жалобы, заявили сельчане. У таллыкцев есть основания для обращения в прокуратуру, полагает юрист.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2017 года участники съезда региональной организации "Конгресс карачаевского народа" указали, что неурегулированность земельных отношений приобретает в Карачаево-Черкесии "взрывной характер". В качестве типичного примера нарушения прав местных жителей делегаты съезда привели ситуацию вокруг земель бывшего опытного племенного хозяйства "Таллык" в Прикубанском районе. Семьи, которые десятилетиями трудились на этих угодьях, не смогли приватизировать землю, а лишь получили ее в пользование на условиях субаренды. Кроме того, часть земли была распродана.

Земельная проблема в селе Таллык до сих пор не решена, указал автор сообщения, отправленного на SMS-сервис "Кавказского узла". "Сельчанам села Таллык не выдают паи. Жители села просят передать им земли сельхозназначения", - говорится в сообщении, полученном 9 февраля. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

Автор сообщения также прислал видео, снятое, по его словам, в селе Таллык 12 февраля. На видео член ЛДПР Сергей Зайцев в окружении сельчан говорит с местным жителем Ачахом Тебуевым. Тебуев поясняет, что жители Таллыка добиваются передачи им местных земель. "Чтобы республика нам передала [если] не все земли, [то] хотя бы чтобы дали <...> чтобы каждый мог обрабатывать", - говорит он. "Это не республиканский вопрос. Это вопрос Москвы. Именно поэтому я сюда и приехал", - заявляет, в свою очередь, Сергей Зайцев.

Депутат от ЛДПР приезжал после целого ряда писем в Москву и к руководству Карачаево-Черкесии, которые республиканские власти проигнорировали, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" житель Таллыка Роберт Алхазов.

"В республике на нас просто давят угрозами, задержаниями. Несколько наших ребят, женщин, пенсионеров, которые делали высказывания, задерживали, доставляли в органы <силовой структуры> для дачи объяснительных, и там же запугивали, мол, это незаконно. А ребятам говорили, что это экстремизм. Единственная надежда - это решить на федеральном уровне. Во избежание конфликта граждан с представителями ПАО "Таллык", а также в целях предотвращения массовых акций протеста населения просим федеральный центр принять меры для мирного урегулирования сложившейся ситуации и разобраться с создавшейся ситуации в селе", - сказал Роберт Алхазов.

По его словам, сельское хозяйство, а именно выращивание кукурузы - это единственное, чем таллыкцы могут заработать себе на жизнь. "Я с 10 лет в этом деле. Вместе с родителями. Они работали в совхозе "Таллык", который существовал с 1957 года. В 1984 году он был преобразован в опытно-производственное хозяйство "Таллык". В 1990 году Борис Ельцин издал указ о том, чтобы всем работниками совхозов и колхозов передали в собственность имущество этих совхозов и колхозов. Но мы ничего не получили. Совхоз был преобразован в опытно-производственное хозяйство, и мы остались ни с чем. Однако каждый, кто работал в совхозе, должен был получить по семь га, но никто ничего не получил, в отличие от соседних сел, жители которых получили свои паи и сейчас спокойно занимаются сельхоздеятельностью", - заявил Алхазов.

Он уточнил, что жители села чувствуют себя обманутыми после преобразования ОПХ "Таллык" в одноименное ПАО в 2015 году. "Жители села были лишены права получения земельных паев. ПАО "Таллык" практически не занималось никакой деятельностью. Предыдущее руководство фактически развалило две работающие бригады, забрали всю технику, ничего не оставили из имущества, а жители села остались без рабочих мест и возможности самостоятельно заниматься сельским хозяйством. Такая ситуация привела к социальному напряжению еще в 2015 году. В 2016 году мы поехали в Москву, провели разные встречи, рассказали о проблеме. Нам позвонили из руководства КЧР и обещали решить проблему, посоветовав, вернуться домой", - рассказал Роберт Алхазов.

23 мая 2016 года в Черкесске прошел пикет жителей села Таллык с требованием передать в их собственность земли сельхозназначения общей площадью 2 500 гектаров. По словам организаторов, в акции приняли участие около 100 человек.

Проблема была решена, но временно, до конца 2020 года. "Благодаря участию главы КЧР Темрезова в 2016 году руководство республики выступило с предложением о передаче сельхозземель из федеральной собственности в собственность республики для дальнейшего предоставления земли гражданам, а с ПАО " Таллык " и гражданами были заключены договоры о совместной деятельности на выполнение сельскохозяйственных работ, что позволило жителям продолжить работу самостоятельно. С 2016 года по 2020 год более 500 человек успешно занимались обработкой 2000 га сельхозугодий, выращиванием зерновых культур, что позволило жителям кормить свои семьи. Оставшиеся 470 га использовались ПАО " Таллык " самостоятельно, там сейчас сады", - отметил Алхазов.

В конце 2020 года ПАО "Таллык" уведомило сельчан о готовности продолжить сотрудничество, но на худших условиях, чем ранее, сообщил другой житель села, Мурат Джанкезов. "Руководство предприятия сменилось, и в 2020 году новым гендиректором ПАО "Таллык" Дотдаевым М.С. были направлены письма в адрес главы администрации сельского поселения Таллык от 11 ноября 2020 года, из которых следует, что ПАО "Таллык" готово продолжать взаимоотношения с гражданами, но на определенно иных условиях. Он предложил заключить договор аренды вместо договора о совместной деятельности. А также предложил уменьшить в два раза площади земель сельскохозяйственного назначения, предоставляемых для обработки гражданами - 1107 га вместо 2000 га. Жители села готовы заключить договор аренды участков, но неоднократно просили сохранить площадь земель. Это единственный источник дохода в сельской местности. Иные земельные участки сельхозназначения отсутствуют", - рассказал Джанкезов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, гендиректор ПАО "Таллык" отказывается идти на компромисс. "Любые переговоры с ним приводят к угрозам с его стороны о привлечении правоохранительных органов, чтобы граждане не мешали заниматься ему коммерческой деятельностью без учета интересов жителей села. В настоящее время в селе по инициативе Дотдаева постоянно находятся сотрудники тех или иных подразделений МВД по КЧР, которые сеют панику среди населения, что не позволяет жителям спокойно работать", - пожаловался Мурат Джанкезов.

Руководство ПАО намерено самостоятельно использовать местные земли, предположил еще один местный житель, Анзор Блимготов, родители которого также работали в совхозе " Таллык ". "Мы тоже не получили паи. Были вынуждены платить за использование этих земель, брали в субаренду, но сейчас вообще нет доступа к этим землям. Нам не разрешают работать, не идут на компромисс. Руководство ПАО " Таллык ", кажется, вообще хочет отобрать все земли и сажать там сады. Мы пытались решить вопрос, обращались к руководству КЧР, в Москву, но реакции нет, никого это не интересует. А мы не хотим другими способами добиваться своего, но, видимо, нам не оставляют выбора", - заключил Блимготов.

Он пояснил, что сельчане готовы договориться на разных условиях. "Или пусть дают нам наши паи или хотя бы подпишут договоры на прежних условиях. Главное, чтобы не уменьшили в два раза площади земель сельскохозяйственного назначения. Этого будет мало. В таком случае заниматься сельхоздеятельностью не будет смысла", - пояснил Анзор Блимготов корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист посоветовал обратиться в прокуратуру

Изменение условий аренды может стать поводом для прокурорской проверки, считает адвокат Вероника Викулова. "Условия аренды и стоимость устанавливается на основании такс и методик, разработанных правительством России, что должно обеспечивать защиту интересов граждан от незаконного и необоснованного повышения арендной платы. ПАО «Таллык» является коммерческой организацией, ее деятельность направлена на извлечение прибыли, что ставит под угрозу защиту обычных граждан, которые фактически не способны оплачивать высокую субаренду земли. Ставится под сомнение законность заключение договора аренды ПАО «Таллык», что должно стать предметом для прокурорской проверки", - указала корреспонденту "Кавказского узла" Вероника Викулова.

Она уточнила, что для инициирования проверки сельчанам следует обратиться с письменным заявлением в прокуратуру. Также можно оставить обращение на официальном сайте прокуратуры республики или на сайте Генеральной прокуратуры.