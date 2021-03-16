Девять жителей Дагестана заподозрены в причастности к "Ат-Такфир валь-Хиджра"*

16 марта 2021, 15:01

Следователи возбудили уголовное дело против девяти жителей Дагестана, которых заподозрили в причастности к деятельности ячейки запрещённой в России экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра", сообщил региональный Следком.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 января 2020 года силовики задержали в Дагестане шестерых членов ячейки запрещенной в России судом группировки "Ат-Такфир валь-Хиджра". Все они изначально проходили в качестве свидетелей по делу Багавудина Омарова, а 25 января стали обвиняемыми.

По версии следствия, в 2014 году в городе Махачкала подозреваемые примкнули к ячейке организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, после чего участвовали в собраниях ее членов, а также стремились создать государство с радикальной формой религиозного правления, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление Следкома по Дагестану.

"Возбуждено уголовное дело в отношении девятерых жителей Республики Дагестан, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)", – сказано в сообщении ведомства.

Часть 2 статьи 282.2 УК РФ "Участие в деятельности экстремистской организации", предусматривает до шести лет лишения свободы.

Комментариев от адвокатов подозреваемых относительного сообщения регионального Следкома пока не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 сентября 2020 года житель Дагестана был обвинен в причастности к организации "Ат-Такфир валь-Хиджра"*. По версии следствия, в 2018 году он вступил в ряды группировки, после чего принимал участие в собраниях ее членов и призывал отвергать светские законы.

Напомним, что по версии следователей, в 2013 году 47-летний уроженец Махачкалы Багавудин Омаров организовал ячейку радикальной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. В ноябре 2018 года он был задержан вместе с десятью другими заподозренными в экстремизме. Официально задержание оформили только в отношении него, остальные стали свидетелями обвинения по делу об организации экстремистского сообщества. Но на допросах в Кировском райсуде Махачкалы, который начал рассмотрение дела Омарова в декабре 2019 года, свидетели стали отказываться от показаний, которые давали во время следствия.

С тех пор как в 2010 году группировка была признана экстремистской и запрещена в России, не только на Кавказе, но и по всей России неоднократно проводились задержания ее участников, сказала корреспонденту "Кавказского узла" британская журналистка, создатель проекта "Чеченцы в Сирии", аналитик Джоанна Паращук. "В последние 10 лет, кажется, она заново возникает в России. По крайней мере, судя по численности арестов", – подчеркнула Паращук.

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* Организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.