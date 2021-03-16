Кубанские застройщики признаны виновными в крупном мошенничестве

16 марта 2021, 04:12

Учредители строительной компании "Родина" Александр и Владимир Холодняки приговорены к восьми годам колонии каждый по обвинению в мошенничестве со средствами дольщиков. Осужденные объявлены в международный розыск, приговор вынесен заочно.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2014 года стало известно, что владельцы строительной компании "Родина" братья Холодняки разыскиваются полицией и Интерполом. В отношении их возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

С 2011 года около 700 семей из разных регионов вложили деньги в строительство десяти домов ЖК "Столичный парк" в Краснодаре. В 2012 году строительство было признано незаконным, судами были вынесены решения о сносе зданий. 10 июля 2014 года решением Краснодарского краевого суда отменено решение о сносе десяти недостроенных восьми- и девятиэтажных домов ЖК "Столичный парк".

Застройщики Александр и Владимир Холодняки - владельцы СК "Родина" признаны виновными в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) со средствами покупателей жилья. Прикубанский суд Краснодара назначил каждому из братьев наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, пишет 15 марта "Коммерсант" со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

Холодняки осуждены заочно - они находятся в международном розыске. Срок наказания начнет исчисляться с момента задержания осужденных. Также удовлетворены гражданские иски, пишет РБК.

По данным обвинения, братья Холодняки в период с 2011 по 2013 год похитили более 530 миллионов рублей под предлогом строительства 20 многоквартирных домов на улице Московской в Краснодаре. Пострадавшими от их действий признаны 482 человека, информируют "Краснодарские известия".

Комментариями Александра и Владимира Холодняков и их официальных представителей по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает. Отметим, что максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на срок до десяти лет.

По всей России число обманутых дольщиков составляет порядка 35-40 тысяч человек. На юге России и Северном Кавказе ситуация с защитой прав участников долевого строительства в целом не отличается от других российских регионов. Известны случаи обмана дольщиков в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону, а также в Дагестане и Кабардино-Балкарии. На "Кавказском узле" опубликована справка "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.