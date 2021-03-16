Аналитики раскритиковали власти Грузии за пассивность в вопросах поставок вакцин

16 марта 2021, 02:20

В первый день вакцинации прививки от коронавируса сделали более 500 грузинских врачей, в очередь записались 3,5 тысячи медработников. Власти Грузии слишком пассивно подошли к вопросу поиска поставщиков вакцины, до сих пор неизвестно, чем будут прививаться граждане, не входящие в группы риска, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", вакцинация от коронавируса началась в Грузии 15 марта в 29 медучреждениях. На первом этапе прививки получат врачи, затем - пожилые жители.

13 марта в Грузию прибыла партия из 43 200 доз вакцины от коронавируса производства шведско-британской компании AstraZeneca. Власти страны анонсировали на 15 марта начало кампании по вакцинации. 14 марта медработники в Тбилиси выступили против использования вакцины AstraZeneca. Некоторые страны приостановили вакцинацию препаратом из-за возможных побочных эффектов, заявили они.

В первый день вакцинации от коронавируса, 15 марта, в Грузии сделали прививку более 500 медицинских работников из 3,5 тысячи медработников, записавшихся в очередь после поставки вакцины в страну, сообщила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния в прямом эфире телекомпании "Имеди".

По ее словам, власти ожидают поставки еще одной вакцины компании Pfeizer в сотрудничестве с платформой по распределению вакцин Covax, но точная дата поставок пока неизвестна. Габуния также уточнила, что пока не определено, какую вакцину власти будут использовать для массовой вакцинации населения.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения, в том числе в Волгоградской области, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По мнению экспертов по вопросам здравоохранения, важным показателем является не столько дата начала вакцинации, сколько дата ее окончания. При этом они обратили внимание, что в настоящее время Грузия может рассчитывать на получение определенного количества вакцин, покрывающего только потребность в вакцинации тех групп лиц, которым необходима прививка в первую очередь, то есть медицинских работников и людей, входящих в группу риска. Эти вакцины страна получает по платформе Covax, но при этом какие-либо действия по налаживания контактов непосредственно с поставщиками, чтобы закупить вакцины для всего населения, власти не предпринимали.

Профессор Тбилисского медуниверситета Вато Сургуладзе обратил внимание корреспондента "Кавказского узла", что вакцины, поставляемые через платформу Covax, покрывают лишь 20% от общего числа необходимых стране вакцин, то есть примерно 1 миллион 400 вакцин, рассчитанных на 700 тысяч человек. Кроме того, напомнил он, к концу марта ожидается поставка 29 250 доз вакцины компании Pfeizer и к концу апреля - 120-150 тысяч доз компании AstraZeneca.

"Власти страны практически не работали для приобретения вакцин для остального населения. Власти ничего не сделали для того, чтобы Грузия не была в числе самых отстающих стран, не получивших вакцину. Неумение, непрофессионализм и безответственность людей, отвечавших на ввоз вакцин в страну. Ответственность за это лежит на премьер-министре и министерстве здравоохранения", - заявил Сургуладзе.

По его мнению, на сегодняшний день вопрос государственной важности - сроки проведения вакцинации населения, как минимум 60 процентов жителей. Сургуладзе рассказал, что премьер-министр Израиля с июля 2020 года 17 раз выезжал в США для личных встреч с поставщиками и один раз провел с ними телефонный разговор. "А что мы сделали для приобретения вакцин? Ничего! Население оставили на произвол судьбы. Иногда надо ходить, просить, платить больше других. Деньги на приобретение вакцин есть, но мы их даже потратить не умеем - продадут тому, кто больше заплатит. А мы постоянно находимся на платформе Covax", - отметил он.

Сургуладзе сообщил, что заместитель министра иностранных дел только две недели назад выехал в Индию для встреч с поставщиками вакцины и "старается что-то сделать для ее приобретения". Эксперт считает, что Грузия только сейчас получила первые вакцины, а не в феврале, как это было заявлено, по двум причинам - бездействие властей и физическая нехватка вакцин. При этом у страны нет контрактов с поставщиками вакцин вне платформы Covax, а коммерческим структурам такие поставки пока недоступны.

"Если власти будут продолжать действовать такими темпами, то в лучшем случае вакцины для большей части населения завезем к лету 2022 года", - заключил Сургуладзе.

По данным на первую половину дня 15 марта за сутки в Грузии зафиксировано 159 новых случае инфицирования коронавирусом, умерли два человека, пишет "Спутник-Грузия".

Бывший министр здравоохранения, международный консультант по вопросам здравоохранения Александр Урушадзе также указал на бездействие властей, дожидавшихся поставки первых партий вакцин только по платформе Covax, из-за чего они поступили с задержкой. При этом он отметил, что Covax "покрывает" вакцинацию только части населения и необходимо искать другие источники поставок.

"Страна должна получить примерно четыре миллиона вакцин. Для этого необходимо активизировать переговоры с поставщиками и странами, у которых переизбыток вакцин. Многие страны заказали вакцины заранее, не зная, кто из производителей станет успешнее, поэтому они заказали вакцин больше, чем нужно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Урушадзе, когда страны с переизбытком вакцин завершат вакцинацию своего населения, то смогут поделиться излишками с другими странами - такие случаи, по его словам, уже были. Важно, отметил эксперт, чтобы вакцинацию большей части населения смогли завершить до конца года, поэтому основной вопрос - будет ли доставлено необходимое количество вакцин в страну и их доступность. Сам же процесс вакцинации добровольный.

25 января Национальный демократический институт провел социологический опрос, согласно результатам которого 41% опрошенных жителей Грузии не собираются делать прививку, 44%, напротив, заявили о намерении вакцинироваться. Еще 15% на тот момент не определились с решением.

"Люди с большим сомнением относятся к вакцинам, что также препятствует своевременной вакцинации. Необходимо активно информировать население, создавать списки людей на вакцинацию и, по возможности, проводить работу с каждым индивидуально. Необходимо информировать о последствиях вакцинации, побочных эффектах", - сказал Урушадзе.

Он привел в пример результаты социологического опроса, согласно которому примерно 41 процент населения отказывается от вакцинации по разным причинам, также есть и те, кто еще не определился.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".