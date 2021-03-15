15 марта 2021, 13:40

Ереванский суд освободил арестованного по делу о фейках

Арест Арама Саркисяна по делу о фейках в соцсети о ходе войны в Нагорном Карабахе признан неправомерным ереванским апелляционным судом, Саркисян освобожден, сообщил сегодня его адвокат. 

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали ведущего телеканала ArmNews и соучредителя "Карьяк медиа" Карена Бекаряна, бывшего главу аппарата парламента Армении Ару Сагателяна, Мгера Авакяна и Арама Саркисяна по делу о публикациях в фейковом аккаунте в соцсети информации о боях в Нагорном Карабахе. 21 февраля Сагателян и Саркисян были арестованы, защита Сагателяна обжаловала решение об избрании меры пресечения, он был освобожден по решению Апелляционного суда  5 марта. 

По данным Службы нацбезопасности, с 10 октября 2020 года они комментировали в соцсети боевые действия в Нагорном Карабахе, при этом выкладывали в соцсети посты, "критикующие, опровергающие, ставящие под сомнения, дискредитирующие действия госорганов и органов местного самоуправления, а также отдельных должностных лиц, направленных на обеспечение правового режима военного положения и государственной безопасности". Также допускались высказывания, "подстрекающие к гражданским беспорядкам, к насилию, озвучивались угрозы и оскорбления, унижающие достоинство людей".

Апелляционная инстанция отменила решение суда первой инстанции об аресте Арама Саркисяна по делу о публикациях о боевых действиях в Нагорном Карабахе в фейковом аккаунте, посчитав его неправомерным, сообщил сегодня его адвокат Беник Галстян в своем Facebook.

"Апелляционный суд полностью отменил решение нижестоящей инстанции от 21 февраля об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Саркисяна", - процитировал слова Галстяна "Sputnik Армения".

По словам адвоката, суд признал арест Саркисяна неправомерным, сообщила сегодня Panorama.

Подробнее об обострении карабахского конфликта 27 сентября – 9 ноября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Армянские аналитики сочли достоверным видео об азербайджанских военных близ Шуши", "Сбор подписей в поддержку Ары Сагателяна начался в Ереване", "Политологи поспорили о влиянии видео о взятии Шуши на рейтинг Пашиняна".

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