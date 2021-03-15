Колонна со стройматериалами в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха. Фото пресс-службы МО России http://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12348923@egNews

15 марта 2021, 07:59

Миротворцы сопроводили колонну со стройматериалами в Кельбаджарский район

Седьмая колонна грузовиков доставила в Кельбаджарский район стройматериалы для восстановления жилых домов и социальных объектов. Всего при сопровождении миротворцев в регион доставлено более 1300 тонн груза, сообщило Минобороны России.

Как информировал "Кавказский узел", 10 и 11 марта миротворцы сопроводили в Кельбаджарский район колонны грузовиков с гуманитарным грузом. В частности были доставлены стройматериалы для восстановления поврежденных во время боев социальных объектов.

В сопровождении российских военных в Кельбаджарский район прибыла еще одна колонна из 20 грузовиков с гуманитарной помощью. Машины привезли более 130 тонн груза, в том числе электрооборудование, железобетонные конструкции и строительные материалы, сообщило сегодня Минобороны России.

"Всего при содействии российских миротворцев семью колоннами автомобильной техники было перевезено около 1300 тонн груза", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте министерства.

Напомним, что Азербайджан 22 февраля анонсировал начало строительства в марте новой дороги в Кельбаджар через Гянджу. 18 января активисты в Нагорном Карабахе попросили российских военных разрешить жителям региона проезжать в Армению по контролируемой Азербайджаном территории. Открытие пути сообщения Нагорного Карабаха с Арменией, как альтернативы Лачинскому коридору, снизило бы напряженность в зоне конфликта, отметили азербайджанские политологи.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. 

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. 

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Саперы отчитались о разминировании в Карабахе", "Жители Степанакерта остались без стабильной сотовой связи", "Азербайджанские эксперты сочли решаемой проблему с оптоволоконным кабелем в Кельбаджаре".

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