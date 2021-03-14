60 человек эвакуированы из-за пожара в краснодарской многоэтажке

14 марта 2021, 23:55

Пожар начался в одной из квартир многоэтажного дома в Юбилейном микрорайоне Краснодара, спасатели провели эвакуацию жильцов.

Очаг возгорания находился в квартире на 12-м этаже, сообщило МЧС по Краснодарскому краю. "В 21.41 мск 14 марта диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: Краснодар, улица Рождественская набережная. К тушению привлечены от МЧС России 24 человека личного состава и восемь единиц техники", - процитировал ТАСС сообщение ведомства.

Из горящего дома были эвакуированы 60 жильцов, сообщило агентство со ссылкой на пресс-службу краевого управления МЧС.

В 22.35 мск 14 марта огонь был потушен, сообщила "Живая Кубань" со ссылкой на экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта огнем полностью уничтожены 23 квартиры в анапской многоэтажке, эвакуированные жильцы разместились у родственников или в предоставленном городскими властями жилье. Начато расследование уголовного дела об уничтожении имущества по неосторожности в отношении жильца дома, который оборудовал сауну в мансарде.