14 марта 2021, 23:55

60 человек эвакуированы из-за пожара в краснодарской многоэтажке

Пожар начался в одной из квартир многоэтажного дома в Юбилейном микрорайоне Краснодара, спасатели провели эвакуацию жильцов.

Очаг возгорания находился в квартире на 12-м этаже, сообщило МЧС по Краснодарскому краю. "В 21.41 мск 14 марта диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: Краснодар, улица Рождественская набережная. К тушению привлечены от МЧС России 24 человека личного состава и восемь единиц техники", - процитировал ТАСС сообщение ведомства. 

Из горящего дома были эвакуированы 60 жильцов, сообщило агентство со ссылкой на пресс-службу краевого управления МЧС.

В 22.35 мск 14 марта огонь был потушен, сообщила "Живая Кубань" со ссылкой на экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта огнем полностью уничтожены 23 квартиры в анапской многоэтажке, эвакуированные жильцы разместились у родственников или в предоставленном городскими властями жилье. Начато расследование уголовного дела об уничтожении имущества по неосторожности в отношении жильца дома, который оборудовал сауну в мансарде.

Примечание:

"Крупный пожар локализован на свалке под Анапой", "Жильцы многоэтажки эвакуированы в Анапе из-за пожара", "Жители ставропольской девятиэтажки вернулись в квартиры после пожара".

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