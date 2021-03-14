"Индекс блинов" в Волгограде вырос выше среднероссийского

14 марта 2021, 03:18

"Индекс блинов" в среднем в России за год вырос на три процента, тогда как в Волгограде, по оценке местных жителей, рост составил более шести процентов. Однако в целом цены в городе на Волге пока остаются ниже, чем в среднем по стране. Опрошенные "Кавказским узлом" волгоградцы отметили, что Масленица стала для них традиционным праздником.

Сегодня, 14 марта, в Волгограде в парке "Царицынский", расположенном в пойме реки Царица, состоится празднование Масленицы. Здесь установлено огромное чучело Масленицы, которое в полдень планируется торжественно сжечь. Корреспондент "Кавказского узла" спустился в пойму и осмотрел площадку. Чучело представляет собой сооружение высотой 12 метров, воздвигнутое на песчаной подложке. Каркас сделан из легких деревянных брусьев. Внутрь чучела рабочие поместили сухие сосны, собранные после новогодних праздников. Истукан огорожен временным переносным забором.

В пресс-службе администрации Волгограда сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что для обеспечения удобства и безопасности горожан на подъездах к парку будут организованы пешеходные зоны. В программу празднования проводов зимы в Волгограде в этом году включены более 40 мероприятий. Основные гулянья "Волгоград. Широкая масленица" пройдут в парке "Царицынский". На время подготовки и проведения мероприятий 14 марта с 07.00 до 19.00 мск пешеходный режим вводится на участке рокадной дороги от улицы Калинина до улицы Краснознаменской и на подъездах к нему.

Из-за забора чучело фотографировали редкие прохожие. Волгоградка Виктория рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что блины она печет раз в год, когда семья празднует Масленицу. "Пока не знаем, подорожают блины в этом году или нет. Когда печь будем, тогда и узнаем. Своих ноу-хау изготовления блинов у меня нет. Ищем в интернете рецепты, стараемся делать блины попостнее и попроще, так как есть проблемы с лишним весом. Традиции православная и языческая у нас в сознании разделены. Масленица – не дань вере, а пребывание в сказке", – сказала Виктория.

Ее родственница Елена заметила, что Масленица – "добрый русский праздник весны". "Американцы отмечают День сурка. А мы Масленицу. У них праздник недавно появился, а у нас эта сказочная традиция испокон веков. У нас праздник весны древнее, а значит, и значительнее", – заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Блогер Алина Духовная сказала корреспонденту "Кавказского узла", что в ее семье каждые выходные пекут блины. "Вначале ещё экспериментировали, а в последние годы у нас самый простой традиционный рецепт: печём стандартную стопку на два яйца. Едим с маслом, сгущенкой, с вареньем. Масленица для нас – праздник, хотя количество домашних блинов не увеличиваем. Но обязательно ходим на народные гулянья", – отметила она.

Духовная рассказала, что в прошлом году она со своими друзьями отмечала Масленицу в Комсомольском саду и в Царицынской пойме, а в этом году друзья планируют отметить праздник проводов зимы в фермерском хозяйстве в Иловлинском районе.

Сотрудница Волгоградского областного краеведческого музея Инга Иванова тоже призналась корреспонденту "Кавказского узла", что печет блины часто – один-два раза в неделю по 10-15 блинов, но "по желанию". При этом, по ее словам, Масленица не является для членов ее семьи каким-то особенным праздником. "Это лишний повод встретиться с теми, кто дорог, сказать добрые слова, попросить прощения и вкусно угостить. Пеку (блины) по семейному рецепту. Так пекла моя бабушка, потом мама. Теперь я. Традиция из Сибири. Блины очень тонкие, хрустящие. Муж любит их есть с мёдом, я предпочитаю с домашним каймаком", – сказала Инга.

Волгоградка Инна Бубликова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что она, скорее, не изготовитель, а "поедатель" блинов. Женщина оценила расходы на изготовление блинов. "На то, чтобы испечь стопку блинов в 10-12 штук и сдобрить их медом, мясом или икрой, нужно потратить из семейного бюджета 200 рублей", – предположила она.

"Люблю простые блинчики, не дрожжевые. И точно без красной икры. Они не в моем вкусе. Масленицу все же ждем. На работе женский коллектив, получается отличная дегустация, а больше связано с Прощеным воскресением, ждем его", - рассказала Бубликова.

Политолог из Волгограда Елена Шаркова сказала корреспонденту "Кавказского узла" , что у нее есть традиция, связанная с Прощеным воскресеньем. "Единственная традиция – в Прощёное воскресенье мысленно прошу прощения у всех, кого вольно или невольно могла обидеть. Но сейчас даже людей таких нет – потому что очень стараюсь никого не обижать, и у меня это неплохо получается", – сообщила она.

Сотрудник строительной фирмы Евгений Безруков гулял по центру города со своим малолетним сыном. Он заявил, что является православным верующим, не придает никакого значения празднованию Масленицы, так как считает ее "языческим праздником".

"Но это не значит, что я сына своего лишу сказки. У нас много языческих праздников, которые превратились в традицию. Например, Новый год с дедом Морозом и Снегурочкой. Можно порадоваться и уходу зимы с сожжением чучела. Сыну это понравится, и блины понравятся, которые символизируют солнце и бесконечность бытия", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Блогер и урбанист Сергей Островский рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что Масленицу в этом году его семья "проморгала". Отвлекли двое детей, "огромная общественная нагрузка" и работа. Стопку блинов высотой в 20 сантиметров в семью принесла его тёща. "Поэтому определить себестоимость стопки блинов я не смог. Что касается рецептуры… Теща печёт самые простые блины – на дрожжах", - сообщил Островский.

Безработная волгоградка Ольга Сорокина ведет "семейный гроссбух". Уже 14 лет она отмечает в нем все расходы семьи, фиксируя цены прошлых лет. По просьбе корреспондента "Кавказского узла" домохозяйка сравнила цены на продукты, необходимые для изготовления блинов, с прошлогодними значениями.

Корреспондент "Кавказского узла" уточнил стоимость продуктов, необходимых для приготовления блинов, в разных магазинах Волгограда. Стоимость одного литра молока в зависимости от магазина, производителя и степени жирности варьируется от 41 до 80 рублей, десятка яиц – от 67 до 90 рублей, двух килограммов муки – от 47 до 100 рублей, литра подсолнечного масла – от 88 до 140 рублей, килограмма сахара – от 44 до 46 рублей.

"Индекс блинов" – стоимость среднего чека на ингредиенты для приготовления блинов, отражающий, насколько в среднем выросли цена за год на соответствующие категории продуктов – в России за год вырос на три процента, говорится в исследовании оператора фискальных данных "Платформа ОФД", которое цитирует РИА "Новости". Средний чек в российских магазинах на покупку такого продуктового набора в текущем году составил 77,4 рубля. В Москве и Подмосковье стоимость блинов за год выросла на 3,1% и 3,5% соответственно.

Расчеты показали, что цены на продукты, необходимые для изготовления стопки блинов на семью из четырех человек по рецептуре, используемой в исследовании оператора фискальных данных "Платформа ОФД", то есть "индекс блинов", в Волгограде за год выросли на 6,6%. К примеру, средний чек ингредиентов, необходимых для выпечки стопки блинов по России, составил 77,4 рубля. Таким образом, волгоградский "индекс блинов", по расчетам Ольги Сорокиной, оказался на 19,17 рубля ниже общероссийского.

"Я не замечаю этого роста цен. Думаю, он незначителен, если делать расчет на одну стопку блинов. Если же масштабы выпечки увеличить значительно, то цены будут уже кусаться. Думаю, хозяева кафе и ресторанов прекрасно замечают рост индекса блинов в нашем городе", – высказала свою точку зрения Сорокина.