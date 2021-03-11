Пользователи соцсети раскритиковали власти Дагестана после отчета о низких ценах на хлеб

11 марта 2021, 12:17

В Дагестане в 2020 году были самые низкие в России цены на хлеб благодаря господдержке предприятий, заявили власти региона. Зарплаты людей в республике также одни из самых низких в стране, напомнили пользователи Instagram, не исключив, что за отчетом чиновников последует рост цен на хлеб.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2020 года кабмин России в связи с ростом цен на продукты утвердил перечень товаров, на которые могут регулироваться цены, в нем 24 позиции, включая хлеб. Экономисты объяснили причины роста цен на продукты на Северном Кавказе эпидемией коронавируса и ограничительными мерами, которые нанесли сильный удар по сельскому хозяйству регионов. Цены на основные продукты в Махачкале значительно выросли, и приходится экономить на еде, а решение о фиксации цен было принято слишком поздно, указали опрошенные "Кавказским узлом" горожане.

По итогам 2020 года в Дагестане зафиксированы самые низкие цены на хлеб среди регионов страны, объявил замглавы Минсельхозпрода республики Эмин Шайхгасанов.

По его словам, в республике ежегодно производится 250 тысяч тонн хлеба, а средняя стоимость его составляет 30 рублей. Сдерживание цен возможно за счет господдержки отрасли, сообщила 9 марта "Молодежь Дагестана".

1 марта в Минсельхозпроде Дагестана прошло совещание, посвященное обсуждению господдержки "в виде возмещения части затрат" предприятий мукомольной промышленности, а также производителей хлеба и хлебобулочных изделий, сообщила пресс-служба министерства. "Целью предоставления указанных мер поддержки является сдерживание цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Объемы бюджетных средств, предусмотренных в Дагестане на 2021 год на поддержку мукомольных предприятий и предприятий хлебопекарной промышленности, составляют 0,5 и 83,5 млн рублей соответственно", - говорится в сообщении, размещенном 2 марта на сайте министерства.

Сообщение Эмина Шайхгасанова было 9 марта размещено в Instagram-паблике "Life\Жизнь Дагестан", на который подписаны 759 тысяч пользователей, а в ночь на 11 марта – в паблике "vesti.dagestan", насчитывающем 440 тысяч подписчиков. К 12.15 мск 11 марта эти публикации набрали соответственно 243 и 79 комментариев.

Авторы многих комментариев не исключили, что за отчетом Минсельхозпрода последует повышение цен на хлеб. "Теперь поднимут", - предположил, в частности, ans___an. "Точно хотят поднять цену", - написал stambull. "Ща бабахнет цена на хлеб до 40 р", - высказал мнение gadzhigitinkov. "Это точно", - согласилась mariabela455.

"Намёк поняли, скоро подорожает хлеб", - написал saraya_007. "Надо срочно поднять [цены]. А то как-то неудобно", - пошутила albina55113. "Ну всё, ждём подорожание хлеба, а то чё это мы шикуем тут", - написала e_m_rasulova.

Дагестан неоднократно оказывался в конце рейтингов по качеству жизни и социально-экономическому развитию. Так, в 2019 году по результатам исследований РИА "Рейтинг" качества жизни в регионах России, республика заняла 64-е место из 85. В марте 2020 года Дагестан продемонстрировал худшие показатели рейтинга регионов России по уровню безработицы. В октябре 2020 года Махачкала попала в тройку аутсайдеров в рейтинге российских городов по уровню зарплат. Средняя зарплата в столице Дагестана составляла 29,8 тысячи рублей, а соотношение зарплаты и стандартного набора товаров и услуг - 1,53.

Многие пользователи напомнили о том, что зарплаты людей в республике также невысокие. "И зарплаты небольшие в Дагестане", - написала, в частности, business_mama_05. "Зарплаты низкие и пенсии низкие в Дагестане", - подтвердил в ответ ssnhs5555. "Забыли указать, что и зарплаты самые низкие", - заочно обратился к чиновникам f.q12345q.

"В Дагестане, помимо хлеба, и зарплаты низкие, условия проживания населения паршивые... Хлеб дешёвый, у людей на него денег даже не хватает", - возмутился shuaevash.

"У нас зарплаты тоже самые низкие. Нашли чем гордиться", - упрекнул чиновников gadzhiev_79. "Какая зарплата, такая и цена", - согласилась anjela293. "Конечно, должно быть дешево, когда зарплата 13 тыс.", - указала fatima_muslimka1995. "В Дагестане с зп 9500, 30 р - слишком дорого", - написал roma_zon71.

Авторы нескольких комментариев указали, что в Махачкале, Буйнакске и селе Чиркей хлеб стоит не 30 рублей, а от 18 до 27 рублей. Другие пользователи в ответ предположили, что в отчете замминистра речь шла о стоимости килограмма хлеба.