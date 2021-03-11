Пользователи Facebook возмутились историей роженицы из Кабардино-Балкарии

11 марта 2021, 05:35

Семья из Чегемского района Кабардино-Балкарии винит врачей родильного отделения в нанесении ребенку травмы во время родов, в связи с чем новорожденный получил тяжкий вред здоровью, сообщает автор блога "Женский взгляд из Нальчика" на "Кавказском узле". Пользователи Facebook призвали привлечь врачей к ответственности.

Первенец в семье Кадыкоевых из Чегемского района находится в тяжелом состоянии здоровья. Родители считают, что ребенок был травмирован при родах, сообщает 9 марта автор блога "Женский взгляд из Нальчика" на "Кавказском узле".

Ребенок родился 20 мая 2020 года. "До настоящего времени, уже более девяти месяцев, малыш находится в реанимационном отделении РДКБ с диагнозом "последствия тяжелого смешанного (гипоксический – ишемического, травматического) поражения головного мозга, ДЦП, спастическая диплегия, псевдобульбарный синдром, грубая задержка психо-моторного и речевого развития», - говорится в публикации "Потерпи до понедельника"... Как доктора футболили роженицу, и что из этого вышло".

Мама ребенка, 22-летняя Ида Кадыкоева сообщила, что с июля 2020 года она обращалась с жалобами в правоохранительные органы, но уголовное дело до сих пор не возбуждено, к ответственности никто не привлечен.

Женщина сообщила, что несколько раз ее не принимало руководство родильного отделения несмотря на жалобы на состояние здоровья. В конце концов ей стимулировали роды, однако, как утверждает Кадыкоева, прокололи околоплодный пузырь. "Состояние околоплодной жидкости свидетельствовало о гипоксии плода и о том, что жизни ребенка угрожает опасность. В этой ситуации необходимо было действовать быстро. Однако и тут врачи больницы медлили и не предпринимали никаких действий", - отмечается в публикации.

Врачи, принимавшие роды, при этом утверждают, что тяжелое состояние ребенка вызвано его инфицированием в утробе, ненадлежащим медицинским обследованием матери при планировании беременности и в ходе ее вынашивания. При этом из выписки из медкарты беременной следует, что плод развивался без патологий.

Публикацию блогера на "Кавказском узле" прокомментировали пользователи группы "Другой Нальчик" в соцсети Facebook. Публикация по данным на 06.25 мск сегодня, 11 марта набрала 27 комментариев, 11 отметок "Нравится", восемь отметок "Возмутительно" и две отметки "Ух ты!"

"Очень часто в силу слабой квалификации или халатности действия врачей приводят пациентов к летальному исходу. Но я не слышал никогда, чтобы врача посадили за это. А разве это не убийство? (непреднамеренное или по неосторожности) Или врачи неподсудны?" - задается вопросом Arsen Ummaev.

"Не только сажать [надо], а ещё пожизненное содержание такого ребенка", - считает Зухра Саральпова.

"Это ж надо так халатно относится к своим обязанностям. И зарплата ни при чём, человеком оставаться надо при любом раскладе. В данной ситуации врачи повели себя по-хамски.. Нельзя оставлять так", - отметил Эльдар Алтуев.

"Развалили медицину... Как и все соц. значимые сферы страны! Вот так и будем жить на развалинах", - возмущается Ёжик Втуманов.