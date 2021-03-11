Дагестанцы сочли запоздалыми меры по сдерживанию цен на продукты

11 марта 2021, 02:43

Цены на основные продукты питания в Махачкале значительно выросли, приходится экономить на еде, а решение о фиксации цен было принято слишком поздно, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. Рост цен на продукты вряд ли приведет к волнениям на Северном Кавказе, но он может стать фоном для возмущений, указали политологи и экономисты.

Как писал "Кавказский узел", экономисты объяснили причины высокого роста цен на продукты на Северном Кавказе эпидемией коронавируса и ограничительными мерами, которые нанесли сильный удар по сельскому хозяйству регионов. Введение предельных цен на продовольственные товары привело к обратному эффекту и ускорило общий рост цен, указал заведующий лабораторией Института проблем рынка РАН Михаил Чернышов.

Ранее правительство утвердило перечень групп потребительских товаров и услуг для анализа причин роста потребительских цен и их контроля. Согласно распоряжению Правительства России от 27 февраля № 497-р, в него вошли 11 групп продовольственных товаров, в том числе мясные и рыбные продукты, масло и жиры, молочная продукция, яйца, сахар, кондитерские изделия, чай, кофе, хлебобулочные изделия, макароны и крупы, овощи и фрукты. Кроме того, согласно документу, контроль установлен за ценами на табачные изделия и алкоголь. "Утвердить прилагаемый перечень групп потребительских товаров и услуг, относящихся к сфере ведения федеральных органов исполнительной власти для целей анализа причин роста потребительских цен и выработки мер экономического регулирования, направленных на обеспечение сбалансированности рынков потребительских товаров и услуг", - говорится в опубликованном на сайте правительства России распоряжении.

Приняв решение зафиксировать цены на определенные продукты, правительство страны не смогло решить проблему, полагает большинство опрошенных корреспондентом «Кавказского узла» жителей Махачкалы.

Меры по сдерживанию роста цен необходимо было принимать ранее, считает отец двух малолетних детей Магомедали. «Все уже и так подорожало [...] Не нужно было ждать, пока цены взлетят. Почему чиновники не предусмотрели возможный рост цен, не предприняли шаги по их сдерживанию? К тому же, любые ограничения могут привести к дефициту. Товар же не только в магазине дорожает, его стоимость растет по всей цепочке - от производителя до покупателя. И если зафиксировать одну цену, то проще будет вообще не продавать товары, чем реализовывать их себе в убыток», - указал он.

По словам Магомедали, цены ощутимо выросли на подсолнечное масло, мясо кур и на яйца. «Хотел купить недорогое подсолнечное масло, которое стоило в пределах 60-70 рублей за литровую бутылку, но в магазине дешевле 120 рублей масла не нашел. Сейчас цены взлетели на мясо кур. Раньше одна курица выходила на 300-350 рублей, а на днях купил ее за 600 рублей. Чуть ли не в два раза подорожали эти продукты. Яйца тоже ощутимо выросли в цене. Раньше их можно было найти за 150-170 рублей (за три десятка), а недавно купил за 235 рублей», - рассказал он.

Рост цен пока не сильно сказался на бюджете семьи, признался Магомедали. «Семья небольшая, двое детей. Продукты мы покупаем раз в неделю. Пока ни от чего не отказываемся. Но если и дальше так пойдет, то придется покупать только необходимые продукты и меньше радовать детей», - посетовал он.

Пенсионерка Наталья Чехутина считает, что перед фиксацией цен необходимо было добиться их снижения. «Пускай понижают цены, а потом фиксируют. Сейчас все существенно подорожало, и это очень бьет по карману. Вот, к примеру, яйца стоили 160 рублей (за 30 штук), а сейчас уже – 250 рублей. Мясо кур почти в два раза подорожало, масло подсолнечное – наполовину. Мясо я на рынке раньше покупала за 240 рублей (за килограмм), а сейчас уже оно стоит 300 рублей. Я одна живу, работаю и пенсию получаю. Пока себя не ограничиваю. Но большим семьям, возможно, придется ограничивать себя в чем-то. Мне бы тоже, наверное, пришлось отказаться от многого, если бы дети и внуки жили вместе со мной», - сказала пенсионерка.

Цены, возможно, сейчас остановят, но потом они все равно вырастут, считает медсестра Пирдавс. «Объяснение росту цен всегда найдут. Но нам от этого не легче», - отметил она. По словам медсестры, ее семья закупается на рынке, где цены ниже, чем в других местах, и даже можно еще поторговаться. «Несмотря на подорожание, я беру четыре-пять лотков яиц раз в две недели. Масло подсолнечное покупаю по 300 рублей за два литра, хотя раньше оно стоило в пределах 220-230 рублей. Чтобы закупить мясо, мы с соседями скидываемся, покупаем быка, заранее обговариваем, кто какую часть возьмет, и потом делим мясо. Оно ощутимо подорожало», - отметила она.

Швея Заира рассказала, что старается всегда покупать хорошие, натуральные продукты. "А они всегда дорогие. Повышение цен заметила [...] Продукты покупаю на оптовых точках. Масло беру у соседки, у которой молочная кухня. Но и у нее все подорожало", - сказала она.

Заира считает, что цены надо зафиксировать, тогда "хоть уверенность какая-то будет". "А то идешь в магазин с определенной суммой, а там и половину того, что на рассчитывала, купить не можешь», - пояснила она.

Домохозяйка Патима призналась, что не следит за ценами на товары, но заметила, что общий чек в последнее время значительно вырос. «Сильно подорожали яйца - 270 рублей за лоток. Я на какое-то время прекратила их покупать. Масло сливочное «Дарман» раньше покупала за 250 рублей за пачку, а сейчас - за 380 рублей. Подсолнечное масло «Злато» брали за 180 рублей за литровую бутылку, а сейчас оно 220 рублей стоит. Мясо часто родственники с села привозят [...] за килограмм с костями 330 рублей отдали в январе. Курицу всегда брали за 250-300 рублей килограмм, сейчас намного дороже. Хочется хорошо питаться, но приходится экономить. Для семьи из пяти человек в неделю примерно четыре тысячи рублей оставляем в продуктовом магазине», - рассказала она.

Рост цен на курицу в Дагестане связан с проблемами на птицефабриках, рассказал житель Махачкалы, который занимается закупкой продуктов питания для ресторанов города. «Цены на продукты всегда отличаются, в зависимости от сезона. За последние два месяца резкий скачок цен произошел на мясо курицы, яйца, баранину и подсолнечное масло. С курами рост цен временный, как мне объясняли. Просто на птицефабриках не смогли вовремя вырастить цыплят, и на рынке их стало очень мало, поэтому и рост цен произошел. Мы кур закупали по 120 рублей за килограмм, сейчас они на 100 рублей подорожали, а филе грудинки выросло с 280 до 400 рублей за килограмм. Цена на говядину практически не изменилась, зато баранина подорожала до 440 рублей за килограмм [...] Литр подсолнечного масла стоил 70-75 рублей, сейчас почти в два раза больше. На 90 рублей подорожали яйца, лоток (30 штук) стоит 220 рублей», - рассказал он.

Рост цен на сахар и яйца отметила жительница города Марьям. «Цены взлетели практически на все [...] Раньше брали килограмм сахара за 36 рублей, сейчас по акции можно найти за 45 рублей. А так, в основном, везде по 52 рубля», - рассказала она.

Цены на продукты питания в Махачкале зависят от магазина

Корреспондент «Кавказского узла» зашел 10 марта в два сетевых продуктовых магазина и два гастронома в Махачкале. Цены на основные виды продуктов – хлеб, макароны, яйца, курицу, картофель и крупы - самыми низкими цены были в магазине «Оптовик» в микрорайоне «Узбек-городок». Литр подсолнечного масла «Злато» в нем стоил 116 рублей, макаронные изделия «Макфа» в 400-граммовой упаковке - 42 рубля. Килограмм гречневой крупы продавался за 71 рубль, а рис - по 49 рублей за килограмм. Сахар стоил 54 рубля за килограмм, один лоток яиц - 237 рубля, 900-граммовая бутыль молока «Новая деревня» - 64 рубля.

В гастрономе «Шафран» на проспекте имама Шамиля макароны стоили от 50 до 62 рублей за пачку, в зависимости от формы изделия, лоток яиц - 284-288 рублей, а килограмм курицы – 280 рублей. Цены на подсолнечное масло варьировались от 115 до 140 рублей за литр, картофель стоил 45 рублей за килограмм, а рис и гречневая крупа - 60 и 80 рублей за килограмм соответственно. Буханка белого хлеба в обоих магазинах стоила одинаково – 25 рублей.

В сетевом магазине «Зеленое яблоко» цены на говядину начинались от 350 рублей за килограмм ребрышек, а вырезка и другие части туши были дороже на 100-150 рублей, 30 яиц стоили 272-287 рублей, подсолнечное масло, в зависимости от производителя, - от 110 до 144 рублей за литр, 930-граммовая бутыль молока «Новая деревня» - 86 рублей, килограмм сахара – 46 рублей, 900-граммовая пачка риса и гречневой крупы - 49 и 65 рублей соответственно, картофель - 35-39 рублей за килограмм, на один его вид действовала акция - по 25 рублей за килограмм.

В сетевом магазине «ОПТ маркет» пачка макарон «Макфа» стоила от 49 до 57 рублей, подсолнечное масло - 116-119 рублей за литр, местный картофель - по 33 рубля за килограмм, привозной картофель из Египта – 55 рублей, рис и сахар - 51 рубль за килограмм, гречневая крупа – 77 рублей за килограмм, яйца - 260 рублей за 30 штук, а курица – 230 рублей за килограмм.

Аналитики агентства Bloomberg составили список стран, где рост цен на продовольствие может вызвать недовольство населения. В пятерку стран, наравне с Бразилией, Нигерией, Турцией и Индией вошла и Россия, сообщила со ссылкой на исследование 28 февраля "Медуза". Все это - крупнейшие страны со средним уровнем дохода населения, где расходы на еду занимают большую часть потребительской корзины, отмечают аналитики. Правительства в этих странах находятся под особенным давлением, вынуждающим их действовать немедленно. Россия недавно ввела квоты на экспорт зерна и госрегулирование цен на подсолнечное масло и сахар, которые резко подорожали. Однако такие искусственные ограничения могут привести к росту инфляции, предупредили аналитики.

Дагестанцы опасаются протестовать против роста цен

Несмотря на высокие темпы инфляции за последние недели, в Дагестане мало заметен рост протестных настроений, отметил политолог Эдуард Уразаев. «Недовольство ростом цен ограничивается ворчанием на кухнях. И ранее перед праздниками, особенно перед Ураза-байрамом, когда люди активно ходят в гости и дарят друг другу подарки, цены поднимались на многие продукты, а также носки, галстуки и носовые платки [...] Уровень доходов жителей Дагестана всегда был одним из самых низких в стране. Протестные настроения выливались через социальные сети, через СМИ. Осуждение духовенства и региональных властей немного влияло на цены и снижало недовольство», - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Одной из причин, которой можно объяснить «терпимость или отстранённость от проблемы», является то, что более половины населения проживает в сельской местности и в значительной степени обеспечивает себя продуктами питания, считает политолог.

«Большая часть дагестанцев занята в торговле [...] Это порождает если не солидарность, то понимание коллег по бизнесу. На это накладывается высокий уровень теневого и серого секторов экономики. Протестные настроения могут обернуться усилением контроля государства за доходами бизнеса», - отметил Уразаев. По его словам, в Дагестане, так же как и на федеральном уровне, провели встречи с предпринимателями, они послушно обещали заморозить или снизить цены на товары.

«Дагестанцы привыкли решать вопросы семейных доходов и расходов самостоятельно, а в случае затруднений - помогать родственникам. Дагестанцы подвержены воздействию телевидения, которое осуждает протестные проявления и пропагандирует меры социальной поддержки малоимущим. Для Дагестана эти меры оказались более значимыми, чем для большинства других регионов страны. Поэтому снижение доходов из-за «ковидных» ограничений и рост цен пока приводят лишь к некоторому недовольству властями», - добавил Уразаев.

Российские власти ведут политику сдерживания цен, и поэтому недовольство населения на этой почве вряд ли возможно — в и России вообще, и в регионах Северного Кавказа - в частности, сказал корреспонденту "Кавказского узла" директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Он подчеркнул, что никогда не слышал о волнениях в связи с ростом цены в каком-либо из регионов Северного Кавказа.

Стихийная акция протеста против режима самоизоляции прошла 20 апреля у Дома правительства Северной Осетии. Она собрала несколько сотен человек, недовольных экономической ситуацией в республике. Власти Северной Осетии в условиях введения ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса не наладили диалог с населением, что привело к протесту, заявили тогда опрошенные "Кавказским узлом" блогеры из Владикавказа. Несмотря на рост недовольства экономической ситуацией среди жителей, продолжения уличных акций в ближайшее время ожидать не стоит, отметили они. Инициатор "народного схода" Вадим Чельдиев и другие активисты были задержаны после акции протеста. Они содержатся под арестом в Ростове-на-Дону, куда их этапировали в июне 2020 года. Мать Чельдиева жаловалась, что силовики помешали ей провести одиночный пикет в защиту сына. В феврале суд продил арест Чельдиеву до 14 апреля.

Старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков отметил, что цены на продукты сильно растут на фоне падения доходов населения, однако волнений из-за этого не ожидается. "Теория, что волнения обусловлены исключительно тяжелой экономический ситуацией, неверная", - считает он. По мнению Жаворонкова, рост цен может «стать хорошим фоном для возмущения, когда надежда на временный характер трудностей исчезнет и у людей появится понимание, что при этой власти уж ничего не исправится».