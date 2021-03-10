Уголовный кодекс. Фото Елены Синеок, Юга.ру

10 марта 2021, 19:37

Махачкалинский парикмахер заподозрен в педофилии

Жертвами подозреваемого в педофилии жителя Махачкалы стали двое мальчиков, которые пришли к нему постричься, сообщили следователи. Мужчина взят под стражу.

По версии следствия, инцидент произошел 6 марта в парикмахерской, расположенной в Махачкале. 47-летний местный житель совершил иные действия сексуального характера в отношении двоих мальчиков в возрасте 9 и 10 лет, которые пришли к нему постричься, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

В отношении мужчины возбуждено дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК России (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). "Подозреваемый задержан сотрудниками полиции МВД республики. По ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2020 года был помещен под стражу подозреваемый в педофилии житель Кизилюрта. Его задержали только после того, как правозащитницы и блогер предали огласке жалобы потерпевших.

Примечание:

"Юристы сочли незаконным обнародование видеопоказаний жертвы насилия в Дагестане", "В Дагестане адвокаты осужденного за сексуальное насилие завуча настаивают на его невиновности", "Девочка призналась в оговоре Мусы Алиева по делу об изнасиловании".

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