Махачкалинский парикмахер заподозрен в педофилии

10 марта 2021, 19:37

Жертвами подозреваемого в педофилии жителя Махачкалы стали двое мальчиков, которые пришли к нему постричься, сообщили следователи. Мужчина взят под стражу.

По версии следствия, инцидент произошел 6 марта в парикмахерской, расположенной в Махачкале. 47-летний местный житель совершил иные действия сексуального характера в отношении двоих мальчиков в возрасте 9 и 10 лет, которые пришли к нему постричься, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

В отношении мужчины возбуждено дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК России (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). "Подозреваемый задержан сотрудниками полиции МВД республики. По ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2020 года был помещен под стражу подозреваемый в педофилии житель Кизилюрта. Его задержали только после того, как правозащитницы и блогер предали огласке жалобы потерпевших.