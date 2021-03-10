Торговцы в Волгограде пожаловались на отсутствие помощи от властей после пожара

10 марта 2021, 18:35

После пожара на Качинском рынке Волгограда часть предпринимателей остались без средств к существованию и вынуждены брать кредиты на восстановление бизнеса, рассказали торговцы. Помощь оказала лишь администрация рынка, предоставив бесплатно торговые места, указали они.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля на Качинском рынке Волгограда состоялся сход, на котором предприниматели пожаловались на значительные убытки, причиненные пожаром 16 февраля, и потребовали помощи. Мэрия Волгограда пообещала льготы 13 предпринимателям.

Площадь возгорания на Качинском рынке составила 2000 квадратных метров. При пожаре погиб человек, еще трое отравились дымом и были госпитализированы. Предприниматели рассказали, что погибшая – их коллега. Планировалось, что работа рынка после пожара будет возобновлена к 19 февраля.

Качинский рынок возобновил свою работу после пожара

Качинский рынок, расположенный в Дзержинском районе Волгограда, как выяснил побывавший там сегодня корреспондент «Кавказского узла», продолжает свою работу. 16 февраля пожар уничтожил здесь один из павильонов, на данный момент продолжается работа по демонтажу того, что осталось от него. Листы кровельного железа, обломки обшивки и мокрые картонные коробки были уложены в небольшие кучи. По словам рабочих, на месте сгоревшего будет установлен новый павильон.

«Мусор и остатки сгоревшего товара были вывезены еще две недели назад», - пояснил один из рабочих.

Под открытым небом и в других павильонах работали торговые точки. Большая часть товаров – одежда и игрушки. Утром на рынке не было ажиотажа. Редкие покупатели осматривали товары, примеряли одежду в примерочных кабинках.

Пострадавшие предприниматели вынуждены брать кредиты для восстановления бизнеса

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» предприниматели, пострадавшие от пожара, отказались называть точные суммы понесенного ими ущерба. Они лишь сообщили, что размер ущерба «очень велик». Все опрошенные заявили, что имевшиеся у них сбережения пошли на покрытие убытков, для восстановления бизнеса им пришлось взять кредиты в банках и занять деньги у родственников и друзей.

Так, индивидуальный предприниматель Наталья Кочегина, которая торгует детской одеждой на рынке более 20 лет, рассказала, что у нее сгорел весь товар. Ее места располагаются под открытым небом. «Все, все сгорело – весна-лето-осень, шапки. Товар не был застрахован. Никакой компенсации ни от кого не жду. В долг закупила опять товар. Все свои сбережения туда вложила. Администрация рынка пошла навстречу – предоставила место для торговли. Также под открытым небом. Будет ли какая-то льгота, не знаю. Через несколько дней срок оплаты, посмотрим, пойдет ли администрация рынка погорельцам навстречу. Надеемся, деньги с нас за этот месяц не возьмут», - сказала Наталья Кочегина.

Женщина заметила, что в соседнем уцелевшем павильоне администрация рынка предоставила места тем предпринимателям, кто арендовал торговые площади в сгоревшем павильоне. Корреспондент зашел в теплое помещение. Здесь продавалась одежда. Покупателей не было. Предприниматели сидели на стульях. Вид у них был понурый и растерянный.

Индивидуальный предприниматель Ирина Соболева сообщила, что 12 лет продает мужскую одежду. Ее торговое место находилось в сгоревшем павильоне. Во время пожара женщина отсутствовала, работала ее сотрудница. В огне погиб весь ее товар – на прилавке и на складе. «От мэрии мы никакой конкретной помощи не получили, и компенсации не ждем, так как товар не был застрахован. Следствие найдет виновного – все претензии тогда через суд будут к нему. Но так как вся наша документация сгорела, сумму ущерба мы не можем определить. Администрация рынка пошла навстречу – сразу предоставили в этом павильоне места. Пока бесплатно. Не знаю, как будет дальше. Это лучшее, что есть сейчас на рынке», - сказала женщина.

Ирина Соболева рассказала, что помимо взятого в долг товара, она должна оплачивать ипотеку и обучение сына в вузе. Как будет решать свою финансовую проблему, женщина не знает. «Мама отдала мне свои похоронные деньги на восстановление бизнеса. Поставщики дали товар в долг. Торгую. Цены сейчас ниже, чем были до пожара, так как нужно привлечь покупателей. Когда восстановлю свой бизнес – даже загадывать не могу», - рассказала предприниматель.

Татьяна Борщева торгует на рынке одеждой также в течение 12 лет - с момента строительства здесь павильонов. Во время пожара весь ее товар был уничтожен. Ее также не было в тот день на рынке. Торговала ее сестра. «Весь семейный бизнес в тот день сгорел на очень большую сумму – называть ее не буду. Компенсации не будет, так как товар не был застрахован. Найдут виновного… не знаю, как с него ущерб потом взыскивать. И кто нам может помочь – не знаю», - со слезами на глазах сказала женщина.

На вопрос, какие действия намерены предпринимать погорельцы, пострадавшая от пожара индивидуальный предприниматель Карина Зайцева ответила: «Никто пока ничего не знает. Так, будем выкарабкиваться, кто как может. Писали прошение (в мэрию) на оказание нам хоть какой-то материальной помощи. Никакого ответа пока не получили». Женщина также не стала называть точную сумму ущерба. Она сообщила, что все ее сбережения пошли на восстановление бизнеса, который является для семьи единственным источником дохода.

Наемный продавец детской одежды, представившаяся Еленой, показала свои обожженные огнем руки. Она рассказала, как задыхаясь от токсичного дыма и обжигая руки во время пожара 16 февраля, она спасала из огня товар своего работодателя. «Я часть своих денег вкладывала в ее (предпринимателя) бизнес. Получала свою долю дохода. Поэтому, не раздумывая, бросилась спасать вещи. К врачу не стала обращаться, так как пострадала не сильно от огня. Но вот к психиатру надо бы обратиться. Нервы ни к черту. У нас у всех тут проблемы с психикой – депрессия у многих, нервные срывы, истерики, плачем все время», - пожаловалась женщина.

«Обратиться к психиатру надо, но времени на это нет, нужно восстанавливать бизнес. А нервы - потом», - поддержала Елену ее соседка, представившаяся Светланой.

В пожаре на Качинском рынке сгорел товар предпринимателя, представившейся Серизе, стоимостью более чем на миллион рублей. «Моя торговая точка находилась непосредственно в сгоревшем павильоне. Понесла убытки более чем на миллион рублей. Настроение — сами понимаете какое. Не знаю, удастся ли восстановить дело после такого удара», - привело 22 февраля слова продавца женской одежды на Качинском рынке волгоградское издание V1.ru.

Власти Волгограда ограничились составлением реестра пострадавших торговцев

Отвечая на запрос «Кавказского узла», в пресс-службе администрации Волгограда сообщили, что предпринимателям, чье имущество пострадало в результате пожара на территории рынка на улице Качинцев, «новые торговые места на льготных условиях предоставляются собственником торговой площадки».

«Такая договоренность достигнута с собственником рынка по итогам работы оперативного штаба, созданного на базе администрации Дзержинского района. Категория льготы определяется в индивидуальном порядке по соглашению между собственником рынка и предпринимателем. Бюджетные средства при этом не задействуются», - пояснили в пресс-службе мэрии.

В администрации города сообщили, что оперативный штаб на основании данных, предоставленных собственником рынка, составил реестр предпринимателей, чье имущество пострадало в результате пожара. В реестр включены все официальные арендаторы торговых точек, направившие собственнику рынка свои заявления. «Для включения в данный перечень хозсубъектам необходимо обратиться к владельцу торговой площадки с соответствующим заявлением», - посоветовали в пресс-службе мэрии.

Причина пожара пока не обнародована

Причину пожара определяли специалисты Испытательной пожарной лаборатории, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» в телефонном разговоре начальник пресс-службы регионального Управления МЧС Дмитрий Уланов. «Результаты их исследований в рамках уголовного дела будут переданы в Следственные органы. Они, а не мы, предоставят эту информацию для СМИ. Обращайтесь в ГУВД», - добавил Дмитрий Уланов.

Сотрудник пресс-службы ГУВД по Волгоградской области Антон Корнаухов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что эта информация в его отдел пока не поступала.

Основной версией причины возгорания на Качинском рынке сотрудники Следственного комитета, которые передали дело по подследственности в полицию, назвали нарушение требований пожарной безопасности (статья 219 УК РФ), сообщило 3 марта V1.ru. По предварительным данным, огонь вспыхнул в павильоне №6. Жертвой пожара стала 62-летняя продавец Светлана Волобуева, которая торговала спортивными костюмами. Услышав о начавшемся пожаре, женщина забежала в павильон за вещами и телефоном, но обратно не вернулась. Официальная причина ее смерти — отравление угарным газом. В результате происшествия пострадали еще три человека, всех доставили в больницу №25. Врачи диагностировали у них легкое отравление угарным газом. По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, утром 19 февраля всех троих выписали, указало издание.