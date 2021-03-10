10 марта 2021, 17:55

Начальники колонии в Калмыкии осуждены за избиение заключенных

Бывший начальник исправительной колонии в Калмыкии и его заместитель приговорены к лишению свободы по делу о взяточничестве и избиении заключенных.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2019 года начальник исправительной колонии в Калмыкии был заподозрен в том, что помог своему подчиненному получить взятку за досрочное освобождение заключенного. По делу также проходили начальники двух отделов учреждения. Следствие тогда заявило, что в 2017 году жена заключенного обратилась к замначальника колонии с просьбой помочь освободить ее супруга за взятку. Руководитель колонии согласился подписать не соответствующую действительности положительную характеристику на осужденного, а замначальника получил от супруги осужденного 477 тысяч 779 рублей, сообщили следователи.

Судом установлено, что в период с 27 марта по 4 ноября 2017 года замначальника колонии получил взятку в размере свыше 477 тысяч рублей от одного из осужденных за подготовку положительной характеристики и материалов для условно-досрочного освобождения. Начальник колонии подписал эти документы. Кроме того, 28 мая того же года начальник колонии и заместитель избили двоих осужденных, сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Калмыкии.

Начальник колонии и замначальника в зависимости от роли каждого из них были обвинены, в том числе по статьям о получении крупной взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК России) и совершении действий, выходящих за пределы полномочий, с применением насилия (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК России). Сегодня суд приговорил бывшего замначальника к 8,6 года заключения в колонии строгого режима, с лишением специального звания капитан внутренней службы и права в течение 2,5 года занимать определенные должности. Бывший начальник приговорен к 3,6 года колонии общего режима, лишению права занимать должности сроком 1 год. Он также лишен звания подполковник внутренней службы. "Приговор в законную силу не вступил", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Примечание:

"Близкие обвиняемых рассказали об уловках следствия по делу о террористах в калмыцкой колонии", "Сотрудник колонии в Калмыкии обвинен во взятке", "Руководитель и сотрудники колонии в Калмыкии стали фигурантами уголовного дела".

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