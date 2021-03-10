Карабахские спасатели отчитались о 1496 найденных телах погибших

10 марта 2021, 17:12

Спасатели нашли на боевых позициях тела еще шести погибших военнослужащих, и число найденных в зоне конфликта тел погибших выросло до 1496, сообщила карабахская Служба по чрезвычайным ситуациям.

Как писал "Кавказский узел", сразу после прекращения боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года карабахская Служба по чрезвычайным ситуациям начала поиск тел погибших, к 6 марта число найденных тел и останков достигло 1490. 8 марта спасатели прервали поиски из-за сильного тумана на территории Азербайджана.

Карабахские спасатели возобновили сегодня поиск тел погибших, которые не проводились 8 и 9 марта из-за ухудшившихся погодных условий в Азербайджане, сообщил "Арменпресс".

Останки шести человек были обнаружены на боевых позициях в юго-восточной части Мартунинского района и Варанде (азербайджанское название - Физули). По предварительным данным, все шестеро – военнослужащие. Останки будут идентифицированы в результате судебно-медицинской экспертизы, сообщило сегодня издание News.Am со ссылкой на Госслужбу Нагорного Карабаха по чрезвычайным ситуациям.