Карабахские спасатели отчитались о 1496 найденных телах погибших

Спасатели нашли на боевых позициях тела еще шести погибших военнослужащих, и число найденных в зоне конфликта тел погибших выросло до 1496, сообщила карабахская Служба по чрезвычайным ситуациям.
Как писал "Кавказский узел", сразу после прекращения боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года карабахская Служба по чрезвычайным ситуациям начала поиск тел погибших, к 6 марта число найденных тел и останков достигло 1490. 8 марта спасатели прервали поиски из-за сильного тумана на территории Азербайджана.
Карабахские спасатели возобновили сегодня поиск тел погибших, которые не проводились 8 и 9 марта из-за ухудшившихся погодных условий в Азербайджане, сообщил "Арменпресс".
Останки шести человек были обнаружены на боевых позициях в юго-восточной части Мартунинского района и Варанде (азербайджанское название - Физули). По предварительным данным, все шестеро – военнослужащие. Останки будут идентифицированы в результате судебно-медицинской экспертизы, сообщило сегодня издание News.Am со ссылкой на Госслужбу Нагорного Карабаха по чрезвычайным ситуациям.
С начала поисковых работ в зоне карабахского конфликта обнаружены останки и тела 1496 человек. Поиски будут продолжены 11 марта, проинформировал "Sputnik-Армения" со ссылкой на спасателей.
Потери Армении в боях за Нагорный Карабах осенью 2020 года не превышают 4000 человек, считают армянские власти. К 18 февраля были идентифицированы 3577 тел погибших. Ранения, по данным Генпрокуратуры Армении, получили 9094 человека.
Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боев. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".
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