Политологи сочли нулевой вероятность возвращения армян в Гадрут

10 марта 2021, 17:41

Заявления Ильхама Алиева о возможности проживания армян на подконтрольной Азербайджану части территории Нагорного Карабаха сделаны ради пиара, армяне не рискнут возвращаться в оставленные ими города и села, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта беженцы из районов Нагорного Карабаха, перешедших после войны под контроль Азербайджана, на акции в Степанакерте потребовали начать мирные переговоры о передаче армянской стороне утраченных территорий и возвращении беженцев в свои дома. В тот же день в Ереване прошла акция движения "Во имя Гадрута", созданного в Армении 18 января беженцами из Гадрутского района. Активисты просят мировое сообщество предоставить выходцам из Гадрутского района международный статус беженцев и политическое убежище "в любой цивилизованной стране мира". В Гадрутском районе проживало более 14 тысяч человек, на сегодня в Нагорном Карабахе находится до 3500 гадрутцев, сообщил глава района Артур Багдасарян, присутствовавший на акции в Степанакерте.

Вопрос о возвращении армянского населения в Гадрут нужно решать уже после возвращения в Нагорный Карабах азербайджанских беженцев, указали интернет-пользователи. Часть из них сочло целью протестных акций беженцев из Гадрута получение политубежища в Европе.

Азербайджанские власти не пускают этнических армян не только на контролируемую Баку территорию Нагорного Карабаха, но и на остальную территорию страны, указал корреспонденту "Кавказского узла" директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

"Десятки случаев, когда этнических армян, не граждан Армении (американцев, граждан России, Греции, Грузии или других государств) не впускали в Азербайджан. Известны также курьезные случаи, когда проблемы возникали у людей, чьи фамилии заканчивались на «ян», но при этом они не были армянами - их тоже не впускали в Азербайджан", - отметил Искандарян. По его мнению, заявления азербайджанских властей о десятках тысяч этнических армян, проживающих в этой стране, не соответствуют действительности.

Он подчеркнул, что на территориях, которые переходили к Азербайджану, "гражданское население уничтожалось или было вынуждено убегать". "Это не была война с армией Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла"), это была война с населением в том числе. Соответственно, никакого ощущения безопасности у беженцев из Гадрута или других районов быть не может. Ощущения того, что обеспечивать безопасность этим переселенцам будет та самая армия и те самые люди, которые их убивали, нет", - заявил Искандарян корреспонденту "Кавказского узла".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обострения конфликта заявил, что считает жителей Нагорного Карабаха гражданами Азербайджана. "Проживающие в Нагорном Карабахе армяне являются нашими гражданами. Их безопасность, права будут полностью обеспечены так же, как и права других граждан Азербайджана", – сказал он. При этом Алиев исключил возможность проведения референдума по поводу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Политолог отметил, что власти Азербайджана считают своим врагом армян как этническую группу. "Карабахскую проблему по-прежнему, нужно решать - она никуда не делась. На территории Арцаха, которая стала достаточно меньше по своей площади и меньше, судя по всему, будет и по численности населения, проживают люди, которые считают себя гражданами Арцахской Республики. Азербайджан этот Арцах не признает, а эти люди брать азербайджанские паспорта не собираются", - сказал Александр Искандарян.

У Азербайджана нет возможности решить карабахскую проблему силовым путем, поскольку в регионе сейчас находятся миротворцы, а вести переговоры Баку не хочет, заявил Искандарян. "Более того, Азербайджан сейчас еще меньше хочет с этими людьми разговаривать, чем было до своей военной победы во второй войне", - подчеркнул он.

Боевые действия во время осеннего обострения конфликта в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно увидеть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Возвращение Гадрута под контроль Степанакерта невозможно, а ставить вопрос о возвращении туда армянского населения, возможно, преждевременно, указал российский политолог Аркадий Дубнов.

"Об этом переговоры уместны и даже необходимы. Но не уверен, что для этого, для совместного проживания армян и азербайджанцев, для жизни армян под контролем азербайджанской администрации, созрели реальные условия. Думаю, что в лучшем случае это дело будущего, и власти в Баку, если их риторика обещаний обеспечить такую совместную жизнь больше, чем политические упражнения, должны будут сильно постараться, чтобы они стали ближе к реальности. А до этого времени мировому сообществу и мировой армянской диаспоре, очевидно, придется много помогать беженцам в Карабахе", - сказал Дубнов корреспонденту "Кавказского узла".

Слова Ильхама Алиева относительно готовности принять армян на своей территории вряд ли стоит воспринимать серьезно, на это не пойдут и сами армяне, уверен журналист и политолог Алексей Мартынов. "Вопрос не в готовности Алиева [принять беженцев], а в готовности армян возвращается. Доверия у них [к Баку] нет. Противостояние слишком долгое, наблюдается крайняя жестокость с обеих сторон. Она копилась слишком долго. Проблеме уже более 30 лет. Это старейший конфликт на постсоветском пространстве. Если исключить пропаганду обеих сторон и смотреть на проблему исторически, то становится ясно, это давний, сложный клубок неразрешимых, взаимоисключающих проблем и претензий", - считает Мартынов.

Предложения Алиева он считает популистскими. "Алиев делает заявления, чтобы, если его действия кому-то не понравятся, сделать вид, что он добрый и хороший", - указал Мартынов.

По его мнению, мир в регионе был возможен исключительно благодаря присутствию в регионе российского государства – Российской империи и затем СССР. "Как показывает историческая практика, длительное перемирие было возможно, оно возникало тогда, когда Закавказье попадало в зону влияния той или иной метрополии", - заявил Алексей Мартынов корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог указал на военную риторику властей Азербайджана и Армении, связанную с карабахским конфликтом. "И для Баку, и для Еревана война стала обязательной компонентой их независимой государственности. Хороший вопрос - что же впереди", - добавил Мартынов.

Сразу после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе Азербайджан занялся восстановлением инфраструктуры на территориях, которые перешли под контроль Баку. Армянское население оттуда выехало. Власти Азербайджана перестали предоставлять жилье вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха, не обещая при этом скорого возвращения в родные города и села. Даже при наличии пригодных для проживания домов на перешедших под контроль Азербайджана территориях сначала нужно провести масштабные работы по разминированию и восстановлению инфраструктуры, указали эксперты.

Выходцы из Гадрута подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что не вернутся, если город останется под контролем Азербайджана. "Гадрутцы никогда не примут такой вариант. Это очевидно. Из-за политики геноцида по отношению к армянам армяне никогда не будут чувствовать себя в безопасности под протекторатом Азербайджана. Арцах должен иметь международный признанный статус, а международные законы должны стать нашими гарантами. Только в этом случае армяне Арцаха смогут чувствовать себя безопасно", - заявил выехавший из Гадрута Гагик Аванесян.

Все выехавшие из Гадрутского района и других территорий, перешедших под контроль Азербайджана в результате осеннего обострения конфликта, обосновались в Степанакерте, других карабахских общинах и Армении, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Министерстве территориального управления и инфраструктуры Нагорного Карабаха. "Большая часть жителей Гадрутского района остается в Армении. В Арцахе, по мере возможности, власти обеспечивают семьи депортированных временным жильем, или же выделяется компенсация за оплату съемного жилья", - сказал сотрудник ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

Подробнее об обострении карабахского конфликта в 2020 году можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".