Житель Дагестана связал уголовное преследование с жалобой на следователей и прокуроров

10 марта 2021, 16:22

Ветеран боевых действий Шамиль Сулайбанов обвинен в хранении оружия в отместку за публикацию видео с жалобами на следователей, прокуроров и судей в Дагестане, говорится в материале "Медиазоны".

Предварительное заседание по делу Шамиля Сулайбанова назначено на 17 марта. По словам Сулайбанова, к нему 11 июля 2020 года пришли с обыском силовики, вооруженные автоматами. Как рассказал Сулайбанов, они не дали ему пригласить соседей в качестве понятых и вызвать адвоката, подкинув самодельный пистолет. Сулайбанова задержали, посадили в машину, где натянули на глаза пакет и требовали взять на себя вину в торговле оружием, а также оклеветать в этом племянника. "Я говорю: "Эй, если можете, сразу застрелите. Я так ничего не буду подписывать, я никаких делов не знаю. Человека приведите, кто у меня купил, тогда я подпишу"", - приводятся в материале слова Сулайбанова.

В итоге дело возбудили не по статье о торговле оружием, а по менее тяжкой - о хранении оружия. При этом на Сулайбанова дал показания его племянник и другой обвиняемый, омоновец. В качестве доказательства в обвинительном заключении упоминается аудиозапись телефонного разговора Сулайбанова с племянником, в котором дядя спрашивает, где находится "это". И племянник Сулайбанова, и омоновец были приговорены к реальным срокам. Дело самого Сулайбанова передали в Советский районный суд Махачкалы. Сулайбанов настаивает, что подвергся уголовному преследованию в отместку за видеоролик, опубликованный летом 2020 года, сообщила сегодня "Медиазона".

Дело о хранении оружия Шамилем Сулайбановым поступило в суд 27 января 2021 года, указано в картотеке на сайте Советского райсуда Махачкалы. Дата ближайшего заседания там не указана.

Перед обыском Шамиль Сулайбанов распространил видеообращение, в котором описал историю нападения на него с ножом и дальнейших попыток добиться справедливости. В ролике он назвал имена судей и прокуроров, который, по мнению Сулайбанова, допустили нарушения и должны быть уволены. Ролик был опубликован 28 июня 2020 года на YouTube-канале дагестанской общественной организации "Консенсус" и к 16.22 мск 10 марта собрал 766 просмотров и 20 комментариев.

Пользователи хостинга поддержали Сулайбанова. "

Сулайбанов боролся за закрытие шумного цеха в жилом районе Махачкалы

Уголовному преследованию Сулайбанова предшествовал его конфликт с хозяином сварочного цеха, шум которого мешал жителям окрестных домов. По мнению Сулайбанова, этого человека покрывали силовики, указано в материале "Медиазоны"

Шамиль Сулайбанов служил в патрульно-постовой службе МВД Дагестана, когда в республике регулярно совершались нападения на силовиков. 17 августа 2009 года перед служебной машиной, в которой Сулайбанов ехал с тремя коллегами, взорвалась бомба. Командир взвода погиб, а Сулайбанов получил тяжелые ранения. Ему удалили почку, признали, что раненый на 90% утратил работоспособность, и присвоили II группу инвалидности. "Три года [лечился], я хотел остаться дальше служить — осколки вытаскивали, один так и остался. Руку левую не смогли нормально собрать, руку мне разорвало", - рассказал Шамиль Сулайбанов.

Выйдя в отставку, Сулайбанов в 2013 году поселился в квартире на улице Энгельса, которая принадлежала его сестрам - они предложили Сулайбанову с женой и двумя детьми пожить там в ожидании жилья от государства. По словам Сулейманова, обещанной квартиры он так и не дождался, а на квартире сестер сразу столкнулся с проблемой. Прямо во дворе дома, в здании старой котельной, располагался сварочный цех, работы в котором, по словам Сулайбанова, не прекращались иногда сутками. Соседи Сулайбанова тоже были недовольны шумом и жаловались, что работники цеха их запугивают. Участковые, явившиеся к Сулайбанову после его жалоб, отговаривали отставного сержанта полиции от попыток бороться за закрытие цеха. "Ты инвалид, живи, да, пенсию кушай, тебе зачем это?" - процитировал Сулайбанов слова участкового.

Как рассказал Шамиль Сулайбанов, 14 сентября 2017 года хозяин цеха Магомед Омаров подкараулил его во дворе и напал, ударив ножом в грудь. "Если бы работники [силовой структуры] ему добро не дали бы, он бы такое не сделал", — уверен Сулайбанов. По версии же хозяина цеха, которая изложена в материалах дела, нападал Сулайбанов, а бизнесмен достал нож только ради самозащиты, причем Сулайбанов сам случайно наткнулся на оружие.

В результате ножевого ранения у Сулайбанова было повреждено легкое, и на Омарова завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. У самого подозреваемого судмедэксперт зафиксировал сотрясение мозга, ушиб и кровоподтеки на груди. Он добился возбуждения против Сулайбанова возбуждения дело о причинении легкого вреда здоровья. Сулайбанов настаивает, что справки о травмах хозяина цеха "куплены". Сулайбанову назначили 20 тысяч рублей штрафа, обжаловать это решение ему не удалось.

Расследование дела против Омарова 25 декабря 2018 года было прекращено. Следователи не обнаружили в действиях подозреваемого состава преступления. Благодаря жалобе Сулайбанова генеральному прокурору дело все же было расследовано, и 11 августа 2020 года Магомед Омаров был приговорен к двум годам колонии. 16 февраля Верховный суд Дагестана подтвердил приговор, обжалованный обеими сторонами. С"улайбанов утверждает, что его обидчик до сих пор на свободе. Почему его не взяли под стражу, он не понимает", - говорится в публикации "Медиазоны".

В картотеке на сайте Советского райсуда Махачкалы указано, что Магомед Омаров был осужден 11 августа 2020 года по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, 13 августа 2020 года решение по апелляции вынес Верховный суд Дагестана. В октябре 2020 года дело было направлено в вышестоящий суд, но было снято с рассмотрения, указано в картотеке.