Пользователи соцсети пожаловались на последствия урагана в Махачкале

09 марта 2021, 08:03

Сильный ветер повалил в Махачкале деревья, которые попадали на машины и постройки. Администрация города не позволяет жителям самостоятельно делать обрезку деревьев, а коммунальщики производят ее нерегулярно, пожаловались пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта жители 35 населенных пунктов в Дагестане остались сегодня без электричества после аварий в электросетях, вызванных сильным ветром. В тот же день энергетики отчитались о восстановлении энергоснабжения.

В Instagram-паблике dagizvestiyaa, на который подписаны около 292 тысяч пользователей, 7 марта была размещено видео о поваленном сильным ветром дереве в Махачкале. На видео показан переломленный пополам ствол, дерево упало на крышу стоящего рядом строения, спасатели расчищают завалы. "По имеющимся данным, в результате стихийного ветра в столице Дагестана были обрушены деревья и часть зданий остались без кровли", – сказано в описании к ролику.

Эта запись к 07.10 мск 9 марта набрала 15,2 тысячи просмотров и 12 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала коммунальные службы города

"Надо в городе полную обрезку всех деревьев делать", – отметил tagir_dzhafarov.

"Поэтому надо во время делать обрезку деревьев, чтобы не было таких последствий, у нас ждут как всегда пока кого-нибудь раздавит", – высказала схожее мнение patimaramazanova8102.

"Не деревья резать надо, а кабели под землёй прокладывать", – считает akh.akhm.

"Куда прокладывать кабеля под землей? Тротуаров не осталось, все самозахвачены", – возмутился пользователь imeninet_net.

Видео о поваленном дереве в другой части города также было размещено 7 марта в Instagram-паблике dagnews.today, на который подписаны около 318 тысяч пользователей. На ролике показано упавшее не несколько машин дерево. "В Махачкале на улице Петра Первого от сильного ветра упало дерево на машины", – сказано в описании к видео.

Эта запись к 07.00 мск 9 марта набрала около 17,1 тысячи просмотров и 21 комментарий. Большая часть их авторов также раскритиковала городские службы.

"Нужно контролировать высоту дерева, иногда укорачивать, как делают в других городах", – написала amina_61_05.

"А если бы люди оказались, кто бы ответил за это?", – задалась вопросом aminat151058.

"Правильно! Никому ничего не нужно. Никто ни за что не отвечает. Все идёт самотёком", – посетовал пользователь _aimisai_.

"А состояние деревьев проконтролировать слабо?" – спросила luiza_dzhamalova.

"Ещё немного и не станет их, деревьев. Новых же не сажают. Нечему будет падать. Кардинальное решение проблемы", – сыронизировал пользователь dagsberkassa_kpk.

Ролик о последствиях сильного ветра в Махачкале также был размещен 7 марта и на странице Instagram-паблика golos_dagestan, на который подписаны около 217 тысяч пользователей. На кадрах видео показаны упавшие на машины деревья, спасатели распиливают их стволы, работает спецтехника. "На Акаева и проспекте Петра [Первого] повалило деревья. Вроде без жертв", – сказано в описании к видео. К 07.00 мск 9 марта эта запись набрала 7507 просмотров и пять комментариев. Часть их авторов посочувствовала хозяину поврежденной машины. "Бедный хозяин, хорошо хоть без жертв", – отметил пользователь kama82greenway.

Также запись о последствиях урагана в Махачкале была размещена 7 марта и в Instagram-паблике mkala_, на который подписаны около 417 тысяч пользователей. На фото показано упавшее на машину дерево. "Соседи обращались в Горзеленхоз, я обращался в МЧС неделю назад. Ничего не предприняли, а теперь кто возместить ущерб?" – приведены в описании к снимку слова одного из пользователей соцсети.

К 07.10 мск 9 марта эта запись набрала 1254 отметок нравится и 88 комментариев. Большинство их авторов подвергла критике городские службы. "МЧС Дагестана очень плохо работает", – считает vinsent_vega_111.

"Зато меня МЧС в день по сто раз предупреждает своими смс-ками", – сыронизировал borndemon49.

"Мы уже год судимся с ЖКХ И Горзеленхозом, в прошлом году также упал тополь на машину", – отметила dinaraabdulaeva1990.

"Звонишь, говорят очередь, ждите. А дерево упало, потом никого не найдешь. Самим спилить тоже не дают", – пожаловался rasul_960.

"Если бы вы спилили дерево, то сразу приехали и выписали штраф", – отметила zagidat_n.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Махачкале будет ясно, температура воздуха составит +5 градусов, скорость ветра - 3 метра в секунду. Днем 10 марта ожидаются осадки, температура понизится до +2 градусов, а скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.